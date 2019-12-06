Картина дня: трудная жизнь подростков, увольнения на рыбном производстве и резкий рост цен на топливо

В социальных сетях распространяется ложная информация о сносе памятника архитектуры в Таллинне

Пользователь социальных сетей, скрывающийся за никнеймом, с уверенностью написал следующее: «Известно ли вам, друзья, что через год-полтора начнут сносить таллиннскую Центральную библиотеку на Тынисмяги? Уже, кажется, согласованы проект и смета». Читать далее...

На цены страшно смотреть: в Таллинне резко подорожало топливо

Пятничное сравнение цен Circle K показывает, что за неделю из всех столиц стран Балтии цены на топливо выросли только в Таллинне. За неделю цены на бензин в Таллинне выросли на 6,5 цента. Дизельное топливо подорожало на 8,5 цента. Читать далее...

Угон по-эстонски: пьяный водитель снес ворота, съездил в другой город и на обратном пути попался полиции

В среду, 4 декабря, полиция получила сообщение, что в Пайде 26-летний мужчина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Volkswagen без разрешения владельца машины. Но сами детали инцидента оказались куда увлекательнее, чем лаконичное полицейское сообщение. Читать далее...

Тысячи жителей Эстонии рискуют провести старость в глубокой нищете: читайте, кому это грозит

Из-за уклонения от уплаты налогов или небольшого рабочего стажа многие жители Эстонии могут оказаться в глубокой нищете после выхода на пенсию. Народная пенсия в 205 евро полагается тем, кто за всю трудовую жизнь не смог набрать 15 лет трудового стажа. Читать далее...

Известного эстонского адвоката обвиняют в серьезном преступлении

Лыунаская окружная прокуратура передала в суд дело известного присяжного адвоката Роберта Сарва, обвиняемого в отмывании денег. Сарв приобрел известность в связи с тем, что привлек к суду онлайн-комментаторов, которые издевались над известными людьми. Читать далее...

Строители ветропарков угрожают эстонскому государству новыми многомиллионными исками

Строители ветропарков угрожают государству новыми исками на сотни миллионов евро, поскольку считают, что государство враждебно настроено по отношению к предпринимателям и поддерживает Eesti Energia. Читать далее...

Закрытое из-за листерии предприятие M.V.Wool AS начало сокращение 125 работников

14 декабря M.V.Wool AS начинает сокращение 125 работников. Об этом предприятие сообщило своим сотрудникам. В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в принудительном отпуске. Читать далее...

Директора: жаль, что PISA не изучает вопрос загруженности учителей и социальной уязвимости русских

Результаты PISA показали, что эстонские школы – снова лучшие в Европе, русские школьники – выше среднего уровня, но отстают от эстонских сверстников примерно на год. В чем причины? На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире директора трех столичных школ: руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте, директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов. Читать далее...

В Эстонии здоровье сотни новорожденных детей оказалось в опасности

Союз детских врачей Эстонии беспокоится из-за недостаточной доступности предназначенных для детей лекарств, поскольку трудности с поставками стали чрезвычайно серьезными и напрямую касаются детей. Читать далее...

Подростки ставят эксперименты над своей жизнью

По данным полиции, каждый день из дома убегает с десяток детей. Обычно причиной является невыносимая домашняя обстановка. Читать далее...

Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру

Вчера, 5 декабря, редакция Rus.Postimees побывала в Нарве и провела дискуссию с участием мэра города Алексея Евграфова, который ответил на вопросы читателей. Смотрите фото и видео с мероприятия. Читать далее...

Может быть шумно: сегодня вечером улицы Старого города заполонят полицейские и кайтселийтчики

На территории дворца Тоомпеа в Таллинне в пятницу вечером с 18 до полуночи часов пройдут учения департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта "Toompea lukku" (Тоомпеа - на замОк). Читать далее...

Фото: в Таллинне открылся огромный парк световых скульптур

Вчера в Таллинне был дан старт крупнейшему азиатскому фестивалю фонарей. С сегодняшнего дня и до 12 января дня парк гигантских световых скульптур открыт для посетителей каждый уикенд. Читать далее...

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