Перспективы многотысячных штрафов не смущают нотариусов и судебных исполнителей

Министерство юстиции направило на согласование законопроект, которым, среди прочего, ставки штрафов для судебных приставов и нотариусов будут уравнены со штрафами для адвокатов и патентных уполномоченных. В цифрах это означает, что если бы в прошлом нотариус и судебный пристав-исполнитель были оштрафованы на сумму до 6400 евро, в результате изменений эта сумма может составить до 16000 евро.

В общем случае, конечно, максимальный штраф применяться не будет. За последние два года против нотариусов было возбуждено шесть дисциплинарных производств, пять из которых закончились в прошлом году. Только в одном случае нотариус был оштрафован на 6400 евро.

В отношении судебных исполнителей в этом году было возбуждено четыре дисциплинарных разбирательства и все они привели к наложению штрафов. Средний штраф в этом году составил тысячу евро. В прошлом году были прекращены дисциплинарные производства в отношении двух судебных исполнителей, в одном случае исполнитель был оштрафован на 3200 евро, в другом случае - был уволен.

Вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп объяснил, что основная цель - унифицировать ставки штрафов для всех юристов-фрилансеров.

«Максимальный размер штрафа, налагаемого на нотариусов и судебных исполнителей, остается неизменным с 1995 года, и с учетом общего роста цен и заработной платы целесообразно повысить максимальный уровень», - сказал он.

Пеэп добавил, что, учитывая доход большинства нотариусов и судебных исполнителей, который бывает в 20 с лишним раз выше, чем у коллег с меньшим заработком, максимальная ставка должна быть повышена, чтобы иметь достаточный сдерживающий эффект для нотариусов и судебных исполнителей, которые зарабатывают значительно больше среднего.

"Осознание того, что максимальная ставка является высокой, будем надеяться, дисциплинирует и снижает количество ошибок по невнимательности", - сказал Пеэп.

Глава Нотариальной палаты Эве Странг сказала, что дисциплинарное производство в отношении нотариусов возбуждается редко и еще реже приводит к наказанию.