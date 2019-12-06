В Маарду под колеса машины попал человек
Сегодня, 6 декабря, примерно в 8.10 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Мууга-теэ, 132.
Автомобиль Honda CR-V, за рулем которого была 41-летняя женщина, наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.
Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.
Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП позвонить по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или написать по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.