Пт, 6.12.2019
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В Маарду под колеса машины попал человек
Полиция ищет очевидцев!

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 6 декабря, примерно в 8.10 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Мууга-теэ, 132.

Автомобиль Honda CR-V, за рулем которого была 41-летняя женщина, наехал на 38-летнего мужчину, который переходил дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.

Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП позвонить по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или написать по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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