Пт, 6.12.2019
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Фото: полиции не удалось задержать мастера аномальной парковки

Припаркованный на пешеходной дорожке автомобиль мешал людям.

ФОТО: Lugeja foto

В Тарту странно припаркованный автомобиль вызвал недовольство пешеходов, пришлось вмешаться полиции.

Вчера, 5 декабря, около 17.15 вечера прогуливающийся по центру Тарту местный житель сообщил в Центр тревоги, что на пешеходной дорожке на побережье Эмайыги на бульваре Вабадузе поперек стоит один автомобиль, передает Tartu Postimees.

Отреагировавшие на вызов полицейские не обнаружили возле машины никого, владелец автомобиля не отвечал и на неоднократные телефонные звонки стражей правопорядка.

Пока до сих пор неизвестно, по какой причине автомобиль был брошен на пешеходной дорожке. Поскольку машина мешала пешеходам, ее отбуксировали.

ФОТО: Lugeja foto

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