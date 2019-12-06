Фото: полиции не удалось задержать мастера аномальной парковки

Вчера, 5 декабря, около 17.15 вечера прогуливающийся по центру Тарту местный житель сообщил в Центр тревоги, что на пешеходной дорожке на побережье Эмайыги на бульваре Вабадузе поперек стоит один автомобиль, передает Tartu Postimees.

Отреагировавшие на вызов полицейские не обнаружили возле машины никого, владелец автомобиля не отвечал и на неоднократные телефонные звонки стражей правопорядка.

Пока до сих пор неизвестно, по какой причине автомобиль был брошен на пешеходной дорожке. Поскольку машина мешала пешеходам, ее отбуксировали.