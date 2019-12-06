Известная эстонская танцевальная школа одержала победу в суде

В основе начавшегося в 2016 году судебного спора лежит исковое заявление Эстонского союза исполнителей, согласно которому, некоммерческое объединение Urban Style, управляющее танцевальной школой JJ-Street, использует фонограммы с коммерческой целью и потому должно платить за это исполнителям произведений и производителям фонограмм.

Школа танцев, однако, опиралась на исключение в Законе об авторском праве, которое позволяет распространять произведения, спектакли и фонограммы на публике без оплаты в ходе учебного процесса.

Как Харьюский уездный суд, так и окружной суд признали правоту школы, объяснив, что, поскольку публичное исполнение фонограмм происходит в образовательном процессе учебного заведения, предварительные условия для предусмотренного законом исключения выполнены.

Гражданская коллегия Госсуда подтвердила, что, поскольку НКО Urban Style является зарегистрированным кружком, исключение, позволяющее им выполнять свою работу публично и делать фонограммы доступными для общественности, распространяется на них, как и на другие образовательные учреждения.

Представляющий в суде интересы JJ Street присяжный адвокат юридической фирмы PwC Legal Индрек Кукк объяснил, что от судебного решения выиграют многие кружки, а тем более молодежь Эстонии в целом.