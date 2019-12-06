Старейшина: в кивиылиской школе обсуждали свержение волостной власти

В четверг во второй половине дня из Люганузеского волостного управления поступило сообщение, в котором говорилось, что 13 ноября произошло в Кивиылиской средней школе №1: "В здании школы, являющемся муниципальным учреждением, с разрешения и ведома Хейди Уусталу было проведено политическое мероприятие, одним из организаторов которого был член Партии реформ и нынешний председатель фракции реформистов в Люганузеском волостном собрании Андреа Эйхе. В мероприятие вовлечено было четверо учащихся Кивиылиской средней школы №1".

Как говорит Виктор Рауам, многие родители выразили недовольство тем, что они не были осведомлены о происходящем в здании школы политическом мероприятии и о том, что туда вовлечены и учащиеся. "Недовольство вызвало также обсуждение свержения нынешней волостной власти, что, по словам одного из организаторов - Андреа Эйхе, произойдет в скором времени", - приводятся слова Рауама в пресс-сообщении.

Волостное управление считает, что проведение мероприятия с политическим содержанием в учебном заведении с привлечением учащихся и без уведомления об этом родителей неприемлемо. "Нельзя мириться с тем, что руководитель школы легкомысленно предоставляет помещения учебного заведения для проведения политического мероприятия, не зная даже повестки дня мероприятия".

По мнению волостного управления, оставив Хейди Уусталу в должности директора школы, невозможно обеспечить трудовой мир. "Следует найти другого человека, политически нейтрального, который привнесет свежесть и новое дыхание в деятельность школы, который смог бы остановить тенденцию годами длящегося падения учебного уровня в Кивиылиской средней школе №1. Руководитель школы должен быть человеком, который реально находится в школе, посвящая себя этой деятельности и не вмешиваясь в местную политику", - пояснил Рауам.