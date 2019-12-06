Галерея: продается прекрасная квартира на тихой улице в центре Таллинна

Двухкомнатная квартира площадью 60,7 квадратных метров находится в солидном доме времен первой Эстонской республики на тихой улице Тина, в центре города и на подступах к Кадриоргу.

Обратите внимание на необычную антресоль с лесенкой, расположенную в гостиной. Под ней - вместительныйвстроенный шкаф, а наверху можно устроить место для дневного отдыха, например. Или для чтения.

Интерьер квартиры украшен декоративной каменной кладкой и колоннами с лепниной. Пол покрыт дубовым паркетом, в кухне - мебель в классическом стиле с бытовой техникой.

В дополнение к автономному газовому отоплению в квартире также есть камин, который создает приятную домашнюю атмосферу.

Парковка возможна во дворе за 15 евро в месяц.