Пешеход - царь на дороге: мэр Нарвы два часа отвечал на острые вопросы читателей Rus.Postimees

По закону есть две формы относительно языка - 100% на эстонском языке либо 60 на 40. Если в случае с муниципальными гимназиями система 60 на 40 может быть введена после предложения школьного совета городскому собранию, то в случае госгимназии решение только за государством.

- В Кохтла-Ярве в госгимназии был неприятный случай - отсеялось много учеников…

- Мы же не знаем, по какой причине они отсеялись…

- И был вопрос от читателя: как вы думаете, по какой причине это произошло и как избежать этого сценария здесь?

- Я не знаю, по какой причине это произошло. Чтобы понимать и давать какую-то оценку, надо погружаться в эту ситуацию. Я в нее не погружен. Поэтому голословно что-то говорить я не буду. В любом случае, учебную программу определяет директор. Задача определена однозначно - в этой гимназии будут учиться и русские дети, и эстонские дети. Его задача - чтобы учебная программа учитывала двуязычие школьников.

- У горожан будет какой-то рычаг влияния?

- Как я уже сказал, держателей школы будет Министерство образования, поэтому все решения остаются за министерством.

- Останутся ли муниципальные гимназии?

- Мы этот вопрос как раз недавно обсуждали с Майлис Репс, министром образования. В договоре указано, что 20% учеников будут учиться в муниципальной гимназии, 80% - в государственной. Это требование город выполняет. Но переговоры могут продолжаться, и изменения могут быть только в сторону увеличения этих 20%, но никак не уменьшения.

От автобуса в Пуру пока отказались

- Люди жалуются на низкую доступность медицинских услуг: почему мы должны ездить в Пуру или еще куда-либо?

- Есть разные категории больниц, и наша больница, к сожалению, может оказывать только те услуги, которые оказывает. Мы не можем выполнять функции пуруской больницы - она более высокой категории. Для того, чтобы улучшить качество услуги, сейчас делается полная реновация помещений первой помощи. Там будет электронная регистратура, всё будет современно, светло, как у нас любят. Я думаю, это существенно облегчит людям возможность попасть к врачу.

По поводу Пуру, мы взвешивали вариант создания платного автобуса - чтобы люди могли ездить туда утром и возвращаться вечером. Пока мы от этого отказались, потому что за счет бесплатного транспорта возможность бесплатно добраться до Пуру существует: ты доезжаешь до Силламяэ, там пересадка, и ты едешь в Пуру. Но вопрос собственного автобуса на обсуждении, мы можем к нему вернуться.

- Не секрет, что в Нарве возраст семейных врачей приближается к пенсионному. Что вы будете делать через пять лет, когда резко прекратится прием семейных врачей? - спросил один из участников встречи. - Это задача города или государства?

- Мы об этом говорили и с министром социальных дел, и с канцлером. Моя позиция четкая: прежде, чем что-то требовать, надо создать условия. Создавать условия здесь должен никак не город. И эта проблема не только в Нарве, она везде, кроме Тарту и Таллинна. И проблема на самом деле серьезная, о которой нужно думать сейчас, потому что потом мы можем остаться без врача. Но что сделать, я не знаю - на сегодняшний день у меня ответа нет. Потому что ни муниципальная квартира, ни стипендия во время обучения, к сожалению, не работают.