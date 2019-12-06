Пешеход - царь на дороге: мэр Нарвы два часа отвечал на острые вопросы читателей Rus.Postimees
В четверг, 5 декабря редакция Rus.Postimees провела в Нарве встречу с читателями и дискуссию с мэром Нарвы. Накануне читатели могли присылать свои вопромы мэру Алексею Евграфову, и журналисты задали многие из них. Читайте ответы мэра на некоторые вопросы здесь или смотрите видеозапись разговора полностью. К сожалению, за два часа не удалось поговорить обо всем, что волнует вас, но ваши вопросы не пропадут - мы продолжим освещать поднятые вами проблемы.
Самая волнующая тема - дороги
Большие всего вопросов от читателей мэру Нарвы Алексею Евграфову поступило на тему реконструкции дорог.
- Почему ремонт улиц Раквере и Кангеласте ведется в октябре, ноябре, а теперь уже и декабре?
- Хороший вопрос, - заметил мэр. - Улица Раквере - самый простой пример, по которому будет понятно всё. Деньги в бюджете выделялись в декабре прошлого года. В январе был объявлен конкурс госпоставки на проектирование этой дороги. Поставка прошла успешно, проект был составлен. В мае проект был готов и была объявлена строительная поставка. В июне поставка провалилась из-за большого превышения цены. Была объявлена вторая поставка, конверты были вскрыты в августе, и поставка снова показала большое превышение.
В сентябре мы пошли к депутатам, попросили недостающую часть денег, эти деньги получили, у нас появилась возможность заключить договор с подрядчиком, и мы его заключили. Срок окончания работ, на самом деле - май 20-го года, в связи с тем, что сроки отодвигались. Но буквально сегодня у меня появилась информация, что первый слой асфальта уже уложили, пешеходные дорожки сделали. Освещение в любом случае сделают в этом году. А если погода позволит, на следующей неделе мы уложим и верхний слой асфальта. Только разметку мы в этом году не сделаем.
Такова поэтапность проведения работ. Сначала проект, согласование с сетевиками, потом - конкурс госпоставки.
На Кангеласте история немного более запутанная, но срок сдачи объекта был 31 октября этого года. Строитель с этими работами затянул. За что он будет - я думаю, если он сейчас смотрит меня, то не удивится - оштрафован. К сожалению, это данность, но строитель обещает к середине декабря работы закончить. Асфальтирования там нет, осталась, в основном, укладка плитки.
- Зачем вообще было заужать проспект Кангеласте?
- Об этом мы много раз говорили, еще несколько лет назад. Сейчас общеевропейская дорожная программа, которая действует и в Эстонии, изменила концепцию. Если раньше она была направлена не безопасность движения, то теперь приоритет отдан пешеходам. Пешеход - царь на дороге. И отчасти я с этим соглашусь. Все работы, которые делаются, делаются для того, чтобы пешеход пересекал дорогу шириной, максимум, две полосы. Пешеход должен быть виден, поэтому мы делаем дополнительное освещение и во многих местах появятся мигающие знаки. Но опять-таки надо понимать, что мигающие знаки не могут стоять друг за другом, иначе будет “каша”.
Сужения дороги заставляют водителя снизить скорость. Я еду со скоростью 50 километров в час по кренгольмскому виадуку, и кто только меня не обгоняет! И еще у виска покрутят. К сожалению, это данность. Как говорит полиция, мы не должны смотреть на случаи, когда кто-то пострадал, мы должны вводить превентивные меры.
Переход, по которому возникает больше всего вопросов - у магазина “1000 мелочей”. Там ширина двух полос - а две полосы там остаются - на метр шире, чем предусмотрено нормами. Сейчас многих водителей путает старая разметка. Вот я еду по широкой полосе, а соседняя “втискивается”. Понятно, что разметка будет другая, и все будет понятно.
Сразу скажу по поводу автобусов…
- Влезут ли туда два автобуса?
- Любой проект, который приходит к нам в управу, неоднократно рассматривается на комиссии по безопасности дорожного движения. Это комиссия при мэре города Нарвы, в эту комиссии помимо полиции, спасателей, представителя Департамента шоссейных дорог, входит директор нарвского отделения Atko - основного пользователя автобусов. За всё время обсуждения этого проекта ни одного замечания от него не было.
Строительные работы всегда приносят неудобства, поэтому я предлагаю дождаться их окончания, посмотреть и уже тогда высказывать свое мнение.
- Качество асфальта ведь будет хуже, если укладывать его в холод?
- Каждую дорогу проверяем не мы. Мы нанимаем на основании поставки строителя и также подрядчика, который контролирует это строительство. И вот этот стройнадзор как раз контролирует толщину подушки, температуру асфальта - а при укладке всегда замеряется температура асфальта, который укладывают. На любую дорогу есть гарантия. Фирмы, которые сейчас у нас работают и делают ул. Раквере, Энергия пыйк, Электрияамаа теэ - это Viamer, YIT - серьезные фирмы с большим опытом. Никто не будет делать работу, заведомо ухудшая себе репутацию. Эти ребята дорожат ею.
- Как вы собираетесь бороться с вандализмом в городе?
- Ну, во-первых, личным примером - ничего не ломать. Во-вторых, мы сейчас везде по городу устанавливаем камеры. Вы, наверное, читали, как снеговика у Петровской площади у нас немного поломали. Камеры там стоят, и снеговик хорошо виден, но… Дети трех-четырех-пяти лет. Мамы хотят их фотографировать их и говорят - залезайте на снеговика - пожалуйста. То есть, всё это идет из семьи.
Раньше у нас была проблема с установкой видеокамер - нам некуда было вывести сигнал. В этом году в дополнительном бюджете нам выделили деньги, и мы установили сервер. Теперь у нас больше возможностей устанавливать камеры. Ну и разъяснительная работа нужна.
От муниципальных гимназий совсем не откажутся
- Когда и как начнет работать в Нарве государственная гимназия?
- В 18-м году был заключен договор между Министерством образования и городом. Договор предусматривает строительство госгимназии с открытием школьных дверей 1 сентября 22-го года. Я думаю, всех волнует язык обучения? В договоре, пункт 10-й, если я не ошибаюсь, прописано, что школа должна работать, исходя из того, что в ней будут учиться как дети с русским родным языком, так и с эстонским. Конкретно всё будет определять держатель школы - Министерство образования. В ближайшей перспективе - выборы директора. Директор должен был быть выбран в этом году, но произошла задержка. Насколько я понял свежий план - не позднее 1 сентября следующего года он должен приступить к работе. В выборе директора будет участвовать и город Нарва - у нас один голос в этой комиссии есть. Практика нашего двухгодичного общения с министерством показывает, что они к нам прислушиваются, стараются учесть наши пожелания и, скажем так, опасения. Но в Эстонии работает уже много госгимназий, в министерстве люди умные, и, я думаю, мы обязательно придем к консенсусу.
По закону есть две формы относительно языка - 100% на эстонском языке либо 60 на 40. Если в случае с муниципальными гимназиями система 60 на 40 может быть введена после предложения школьного совета городскому собранию, то в случае госгимназии решение только за государством.
- В Кохтла-Ярве в госгимназии был неприятный случай - отсеялось много учеников…
- Мы же не знаем, по какой причине они отсеялись…
- И был вопрос от читателя: как вы думаете, по какой причине это произошло и как избежать этого сценария здесь?
- Я не знаю, по какой причине это произошло. Чтобы понимать и давать какую-то оценку, надо погружаться в эту ситуацию. Я в нее не погружен. Поэтому голословно что-то говорить я не буду. В любом случае, учебную программу определяет директор. Задача определена однозначно - в этой гимназии будут учиться и русские дети, и эстонские дети. Его задача - чтобы учебная программа учитывала двуязычие школьников.
- У горожан будет какой-то рычаг влияния?
- Как я уже сказал, держателей школы будет Министерство образования, поэтому все решения остаются за министерством.
- Останутся ли муниципальные гимназии?
- Мы этот вопрос как раз недавно обсуждали с Майлис Репс, министром образования. В договоре указано, что 20% учеников будут учиться в муниципальной гимназии, 80% - в государственной. Это требование город выполняет. Но переговоры могут продолжаться, и изменения могут быть только в сторону увеличения этих 20%, но никак не уменьшения.
От автобуса в Пуру пока отказались
- Люди жалуются на низкую доступность медицинских услуг: почему мы должны ездить в Пуру или еще куда-либо?
- Есть разные категории больниц, и наша больница, к сожалению, может оказывать только те услуги, которые оказывает. Мы не можем выполнять функции пуруской больницы - она более высокой категории. Для того, чтобы улучшить качество услуги, сейчас делается полная реновация помещений первой помощи. Там будет электронная регистратура, всё будет современно, светло, как у нас любят. Я думаю, это существенно облегчит людям возможность попасть к врачу.
По поводу Пуру, мы взвешивали вариант создания платного автобуса - чтобы люди могли ездить туда утром и возвращаться вечером. Пока мы от этого отказались, потому что за счет бесплатного транспорта возможность бесплатно добраться до Пуру существует: ты доезжаешь до Силламяэ, там пересадка, и ты едешь в Пуру. Но вопрос собственного автобуса на обсуждении, мы можем к нему вернуться.
- Не секрет, что в Нарве возраст семейных врачей приближается к пенсионному. Что вы будете делать через пять лет, когда резко прекратится прием семейных врачей? - спросил один из участников встречи. - Это задача города или государства?
- Мы об этом говорили и с министром социальных дел, и с канцлером. Моя позиция четкая: прежде, чем что-то требовать, надо создать условия. Создавать условия здесь должен никак не город. И эта проблема не только в Нарве, она везде, кроме Тарту и Таллинна. И проблема на самом деле серьезная, о которой нужно думать сейчас, потому что потом мы можем остаться без врача. Но что сделать, я не знаю - на сегодняшний день у меня ответа нет. Потому что ни муниципальная квартира, ни стипендия во время обучения, к сожалению, не работают.
Ответы мэра Нарвы на многие другие вопросы, а также вторую часть разговора - о работе журналистов в Нарве, о цензуре и запретных темах в Rus.Postimees - смотрите на видео.