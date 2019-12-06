Каждый год зарплата водителей автобусов будет расти на 100 евро

В автобусном секторе был заключен расширенный коллективный договор, который будет каждый год поднимать минимальную ставку водителя автобуса на 100 евро. К 2022 году она должна вырасти до 1250 евро, пишет Postimees.
Представители Союза автотранспортных предприятий и Профсоюза работников транспорта Эстонии по предложению госпримирителя согласились заключить на три года новый общий трудовой договор, который поднимет месячную минимальную заработную ставку водителей автобусов в следующем году до 1050 евро, в 2021 году – до 1150 евро и в 2022 году до 1250 евро.
С проектом общего трудового договора скоро можно будет ознакомиться на страницах сторон. Заинтересованные лица могут в течение месяца могут представить сторонам свое обоснованное мнение или предложения по поводу проекта коллективного договора. Общий трудовой договор вступит в силу в апреле 2020 года.
Новый договор поднимет зарплату водителей автобусов почти на треть и обеспечит на три года трудовой мир в сфере общественных пассажирских перевозок. Также это принципиальное решение даст зеленый свет для заключения коллективного договора автобусных предприятий.