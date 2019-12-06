Каждый год зарплата водителей автобусов будет расти на 100 евро

Представители Союза автотранспортных предприятий и Профсоюза работников транспорта Эстонии по предложению госпримирителя согласились заключить на три года новый общий трудовой договор, который поднимет месячную минимальную заработную ставку водителей автобусов в следующем году до 1050 евро, в 2021 году – до 1150 евро и в 2022 году до 1250 евро.

С проектом общего трудового договора скоро можно будет ознакомиться на страницах сторон. Заинтересованные лица могут в течение месяца могут представить сторонам свое обоснованное мнение или предложения по поводу проекта коллективного договора. Общий трудовой договор вступит в силу в апреле 2020 года.