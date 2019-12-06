Строители ветропарков угрожают эстонскому государству новыми многомиллионными исками

Провести пресс-конференцию строителей ветроэлектростанции Нойгрунди и ида-вирумааских разработчиков ветроэнергии в Айду, Пяйте-Вайвина, Варья и Вайвара побудила статья Postimees о том, как братья Сынаялги нашли союзника в лице министра финансов Мартина Хельме.

По словам девелопера ветропарков Варья и Пяйте-Вайвина Харри Раудвере, Министерство обороны является лишь механизмом для защиты интересов Eesti Energia. Кроме того, власти творят произвол по отношению к разработчикам ветроэнергетики в Ида-Вирумаа.

«Говорят громкие слова, приглашают инвестировать в Ида-Вирумаа. И когда предприниматель приходит, инвестирует, получает необходимые разрешения, у предпринимателя выбивают почву из под ног», - говорит Раудвере, который 15 лет пытается развивать и запускать в работу ветряные электростанции.

«Противостояние государства и изменения в законах не позволяли до сих пор завершить развитие. При разрешении споров в судебном порядке предпринимателю приходится ждать 4-5 лет, прежде чем будут найдены решения первого уровня», - заявил Раудвере.

Разработчики привели несколько примеров того, как государство под разными предлогами вставляло палки в колеса строительства ветряных генераторов. Ситуация стала практически невозможной с принятием в апреле 2016 года постановления, в соответствии с которым была установлена политика нулевой терпимости для любого здания, чей монтаж, расширение или переоборудование снижают эксплуатационную мощность некоторых радаров.

Ветряные компании также опубликовали отправленное Министерством обороны в Eesti Energia десять лет назад письмо, в котором, по словам предпринимателей, подтверждается, что радары и ветряки могут работать вместе.

По словам присяжного адвоката Lextal Олава-Юри Луйка, представляющего интересы ветропарка Нойгрунди, требования к государству о возмещении ущерба могут составить сотни миллионов евро.

По словам Луйка, разработчик ветропарка Нойгрунди даже предлагал Министерству обороны возможность приобрести новый радар за счет разработчика, но в этой идее усмотрели признаки коррупции. «В то же время Министерство обороны было готово принять радар от Eesti Energia. Разработчиков ветряных электростанций нельзя ставить в неравные условия», - сказал Луйк.

"Разработчики ветряных электростанций сейчас все находятся в одной лодке и ждут от государства общей картины. Если уже инвестировать в радары, нужно одинаково относиться ко всем разработчикам, а не ограничиваться решением для трех ветропарков"- говорит представитель разрабатывающей ветропарк в Аувере компании Vaivara Wind Антс Пильвинг.