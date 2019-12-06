Пт, 6.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
  • Rus.Postimees.ee
  • Строители ветропарков угрожают эстонскому государству новыми многомиллионными исками

Строители ветропарков угрожают эстонскому государству новыми многомиллионными исками
Фото

Строители ветропарков угрожают государству новыми исками на сотни миллионов евро, поскольку считают, что государство враждебно настроено по отношению к предпринимателям и поддерживает Eesti Energia, пишет Postimees.

Провести пресс-конференцию строителей ветроэлектростанции Нойгрунди и ида-вирумааских разработчиков ветроэнергии в Айду, Пяйте-Вайвина, Варья и Вайвара побудила статья Postimees о том, как братья Сынаялги нашли союзника в лице министра финансов Мартина Хельме.

По словам девелопера ветропарков Варья и Пяйте-Вайвина Харри Раудвере, Министерство обороны является лишь механизмом для защиты интересов Eesti Energia. Кроме того, власти творят произвол по отношению к разработчикам ветроэнергетики в Ида-Вирумаа.

«Говорят громкие слова, приглашают инвестировать в Ида-Вирумаа. И когда предприниматель приходит, инвестирует, получает необходимые разрешения, у предпринимателя выбивают почву из под ног», - говорит Раудвере, который 15 лет пытается развивать и запускать в работу ветряные электростанции.

«Противостояние государства и изменения в законах не позволяли до сих пор завершить развитие. При разрешении споров в судебном порядке предпринимателю приходится ждать 4-5 лет, прежде чем будут найдены решения первого уровня», - заявил Раудвере.

Разработчики привели несколько примеров того, как государство под разными предлогами вставляло палки в колеса строительства ветряных генераторов. Ситуация стала практически невозможной с принятием в апреле 2016 года постановления, в соответствии с которым была установлена политика нулевой терпимости для любого здания, чей монтаж, расширение или переоборудование снижают эксплуатационную мощность некоторых радаров.

Ветряные компании также опубликовали отправленное Министерством обороны в Eesti Energia десять лет назад письмо, в котором, по словам предпринимателей, подтверждается, что радары и ветряки могут работать вместе.

По словам присяжного адвоката Lextal Олава-Юри Луйка, представляющего интересы ветропарка Нойгрунди, требования к государству о возмещении ущерба могут составить сотни миллионов евро.  

По словам Луйка, разработчик ветропарка Нойгрунди даже предлагал Министерству обороны возможность приобрести новый радар за счет разработчика, но в этой идее усмотрели признаки коррупции. «В то же время Министерство обороны было готово принять радар от Eesti Energia. Разработчиков ветряных электростанций нельзя ставить в неравные условия», - сказал Луйк.

"Разработчики ветряных электростанций сейчас все находятся в одной лодке  и ждут от государства общей картины. Если уже инвестировать в радары, нужно одинаково относиться ко всем разработчикам, а не ограничиваться решением для трех ветропарков"- говорит представитель разрабатывающей ветропарк в Аувере компании Vaivara Wind Антс Пильвинг.

Речь идет о том, что ограничения со стороны Минобороны исчезнут через пять лет, когда вступят в силу компенсационные меры. С этими мерами зеленый свет от министерство получат только три проекта развития ветроэнергетики. При этом особую планировку парка Вайвара Министерство обороны, по словам Пильвинга, назвало неперспективной.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ