В случае неудачных переговоров Зеленского с Путиным на Украине готовится захват власти

Со своей стороны президент Украины Зеленский заявлял, что во время встречи в нормандском формате поставит вопрос о прекращении огня на Донбассе, и намерен добиться разблокирования переговоров о возвращении украинского суверенитета над оккупированными Россией территориями. «Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем», - заявил накануне президент Украины.

Однако в Париже на Владимира Зеленского во время встречи в «нормандском формате» будут сильно давить и пытаться взять в «осаду», пишет УНИАН.

Как заявил сегодня председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко, он искренне верит, что президент Зеленский выстоит и не пересечет собственные «красные линии».

«Это будет один из самых важных дней в жизни президента Зеленского. На него будут системно давить и угрозами, и лестью с обещаниями; возможно попытаются взять в „осаду“, чтобы через много часов переговоров предложить „крошечный компромиссик“, а взамен - конец пыток и возможность показать всему миру, что он договорился, а предшественник не смог. Это надо будет отбросить и выстоять», - написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Яременко, никто и ничто не имеет значения, кроме реалистического плана мира, но именно реалистического. «„Красные линии“ Зеленского делают план реалистическим и с точки зрения международного права, и с точки зрения сохранения внутреннего мира в Украине (а это даже важнее мира с Россией). Важно также, что перед началом переговоров и президент, и его переговорная команда четко заявили, что понимают и воспринимают нормально возможность того, что никаких договоренностей не будет. Это важно, чтобы оппоненты даже не планировали „поймать“ украинскую делегацию на завышенных ожиданиях и стремлении им соответствовать (это постоянная трагическая ошибка Порошенко)», - подчеркнул Яременко.

„Зачем же ехать на переговоры с такими низкими ожиданиями? Дело в том, что критики президента Зеленского на самом деле добиваются замораживания не конфликта, а переговоров с РФ. Замораживание с 2017 года переговоров с РФ ничего Украине не дало“, - отмечает Яременко. По его словам, переговоры дают не только надежду, но и «лучшее понимание врага», и переговоры с РФ является способом консолидации поддержки Украины со стороны международного сообщества. Поэтому, по мнению парламентария, если единственным практическим результатом встречи в «нормандском формате» станет договоренность продолжать переговоры - это будет положительный для Украины результат.