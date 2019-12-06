В случае неудачных переговоров Зеленского с Путиным на Украине может произойти переворот
Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко готовят массовые протесты областных советов в случае «капитуляции» президента Владимира Зеленского в Париже 9 декабря на саммите лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Германия, Франция), пишет NEWSru.
Фракциям партий Порошенко и Тимошенко в облсоветах якобы поступило распоряжение готовить заявления и ждать команду по итогам нормандской встречи, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, которые отмечают, что если «антикапитулянты» увидят в решениях парижского саммита национальную измену, то будет дан старт вынесению вотума недоверия губернаторам и созданию исполкомов облсоветов, которые переключат на себя управление областями.
В этом процессе будут участвовать фракции областных советов «Европейской солидарности», «Батькивщины», националистической партии «Свобода» и партии «Самопомощь». В облсоветах большинства областей западной Украины и многих областях центра страны у представителей этих политических сил есть формальное большинство.
Партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко пока хранит нейтралитет. Также нет внятных установок у Радикальной партии Олега Ляшко.
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали народ на майдан, чтобы не дать Зеленскому пойти на уступки Путину
Одновременно с «работой с облсоветами» в центре Киева идет подготовка к намеченной на воскресенье и понедельник на площади Независимости (Майдане) акции с требованием к Зеленскому «не идти на уступки» на парижском саммите. Ее организаторами выступают три украинские партии - «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» (лидер - певец Святослав Вакарчук). Для участия в новом Майдане якобы мобилизуются националистические организации, объединения украинских «ветеранов» военных действий в Донбассе.
Организаторы нового майдана намерены разбить палаточный городок перед офисом президента, призывая приносить туда металлические бочки, дрова, стулья, пледы, котлы для приготовления пищи, обогреватели, буржуйки и биотуалеты.
Организаторы мероприятия заявили, что выходить на майдан необходимо для того, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» в ходе встречи лидеров «нормандской четверки».
«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», - говорится в официальном обращении лидеров партий, которое публикует в своем Facebook депутат от украинской партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий.
Политики уверены, что местная власть не должна допускать никаких компромиссов по поводу европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно «деоккупации и возвращения Крыма». Кроме того, Зеленского предупредили, что он не должен прекращать международные судебные процессы против России.
У Зеленского есть «красные линии», за которые он не должен заходить на переговорах с Путиным
В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельную встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран нормандской четверки.
В Москве отметили, что саммит нормандской четверки будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и подтвердит безальтернативность Минских соглашений. «Настрой серьезный, ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны», - заявил Песков.
Со своей стороны президент Украины Зеленский заявлял, что во время встречи в нормандском формате поставит вопрос о прекращении огня на Донбассе, и намерен добиться разблокирования переговоров о возвращении украинского суверенитета над оккупированными Россией территориями. «Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем», - заявил накануне президент Украины.
Однако в Париже на Владимира Зеленского во время встречи в «нормандском формате» будут сильно давить и пытаться взять в «осаду», пишет УНИАН.
Как заявил сегодня председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко, он искренне верит, что президент Зеленский выстоит и не пересечет собственные «красные линии».
«Это будет один из самых важных дней в жизни президента Зеленского. На него будут системно давить и угрозами, и лестью с обещаниями; возможно попытаются взять в „осаду“, чтобы через много часов переговоров предложить „крошечный компромиссик“, а взамен - конец пыток и возможность показать всему миру, что он договорился, а предшественник не смог. Это надо будет отбросить и выстоять», - написал депутат на своей странице в Facebook.
По словам Яременко, никто и ничто не имеет значения, кроме реалистического плана мира, но именно реалистического. «„Красные линии“ Зеленского делают план реалистическим и с точки зрения международного права, и с точки зрения сохранения внутреннего мира в Украине (а это даже важнее мира с Россией). Важно также, что перед началом переговоров и президент, и его переговорная команда четко заявили, что понимают и воспринимают нормально возможность того, что никаких договоренностей не будет. Это важно, чтобы оппоненты даже не планировали „поймать“ украинскую делегацию на завышенных ожиданиях и стремлении им соответствовать (это постоянная трагическая ошибка Порошенко)», - подчеркнул Яременко.
„Зачем же ехать на переговоры с такими низкими ожиданиями? Дело в том, что критики президента Зеленского на самом деле добиваются замораживания не конфликта, а переговоров с РФ. Замораживание с 2017 года переговоров с РФ ничего Украине не дало“, - отмечает Яременко. По его словам, переговоры дают не только надежду, но и «лучшее понимание врага», и переговоры с РФ является способом консолидации поддержки Украины со стороны международного сообщества. Поэтому, по мнению парламентария, если единственным практическим результатом встречи в «нормандском формате» станет договоренность продолжать переговоры - это будет положительный для Украины результат.
«Конечно, украинская делегация ставит более амбициозные цели - попытаться достичь понимания прочтения увязки вопросов выборов и передачи Украине контроля над границей с РФ. Да, есть вопрос окончательного прекращения огня, вывода войск, обмена пленными. Есть вопрос политического пакета. Но самой сложной является все-таки созданная Минскими договоренностями дилемма: „Чтобы вернуть Украине территории, нужны выборы, которые невозможны без контроля над территориями“. Распутать этот клубок „мирных планов Порошенко-Путина“ было и будет непросто. Но без мирных переговоров это однозначно никогда не случится. Поэтому ехать на переговоры и отстаивать наше видение нужно. А вот надеяться на прорывы - пока нет», - резюмировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Яременко.
Москва предупредила, что на Зеленского готовятся «накинуть удавку»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне во время своей традиционной пресс-конференции по итогам работы правительства за год, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с Россией о мире, но на него пытаются «накинуть удавку».
«Очевидно, что нынешний президент (Украины - прим.ред.) хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны. И с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него», - отметил премьер России.
«Уже целый ряд политических сил, ведущие политические силы сказали: все - идем на Майдан! Встанем и будем кричать: ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы понятные слова. В то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него накинуть, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые ранее были очерчены его предшественником (Петром Порошенко - прим.ред.)», - заявил Медведев.
«Его предшественник - он точно никакого мира не хотел. Он был представителем „партии войны“, и чем дольше эта война на территории Украины продолжалась бы, тем для него лучше. Это позволило бы ему находиться у власти, на что, собственно, он и рассчитывал, по всей вероятности. В эту же историю пытаются затянуть и Зеленского. Все зависит от него. У него высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед украинским народом. А что этот народ для нас не посторонний, все и так отлично знают», - сказал премьер-министр РФ накануне встречи президентов РФ и Украины в «нормандском формате».