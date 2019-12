Шоссе Таллинн-Нарва отличилось: топ-10 самых ровных дорог Эстонии

Как сообщает rus.err.ee в десятку дорог с самым ровным покрытием в 2019 году вошли: 50-56 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре (Trev-2 Grupp), 31-41 км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете (AS Tref), 16-26 км шоссе Выру-Ряпина (GRK Infra AS), 169-175 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (AS Tref), 75-82 км шоссе Валга-Уулу (YIT Eesti AS), 119-125 км шоссе Таллинн-Нарва (AS Tref), 209-216 км шоссе Таллинн-Палдиски (Tariston AS), 78-80 км шоссе Таллинн-Нарва (YIT Eesti AS), 73-80 км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла (Verston Ehitus) и 34-44 км шоссе Кейла-Хаапсалу (Trev-2 Grupp).