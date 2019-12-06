Пт, 6.12.2019
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  • На авиабазе ВМС США неизвестный открыл стрельбу: двое убиты, около десяти раненых

На авиабазе ВМС США неизвестный открыл стрельбу: двое убиты, около десяти раненых

Фото иллюстративное.

ФОТО: Taimy Alvarez/AP

В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщает Newsru.

Информация об этом была опубликована вначале на официальной странице авиабазы в Facebook: "Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе". Вскоре в официальном Twitter ВМС США появилось сообщение, что стрелок убит.

Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о ликвидации стрелка. В результате стрельбы еще два человека погибли, около 10 были ранены и госпитализированы.

Военно-морская база Пенсакола является центром начальной подготовки военно-морских летчиков и известна как "колыбель военно-морской авиации". Там несут службу более 16 тысяч военных и 7400 гражданских сотрудников. Многие семьи военнослужащих проживают вместе с ними на территории базы.

В данный момент угрозы на авиабазе нет, однако она будет закрыта в течение всего дня для проведения тщательного расследования произошедшего. Туда уже прибыли сотрудники ФБР из Пенсаколы, Джексонвилля и Мобила, штат Алабама.

Сегодняшняя стрельба на базе в Пенсаколе произошла всего через день после того, как на американской объединенной базе Перл-Харбор - Хикэм на Гавайях американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Он убил двух гражданских сотрудников и ранил еще одного, после чего застрелился. Открывший огонь американский моряк служил на подводной лодке USS Columbia. Пока не известно, были ли сотрудники верфи целями стрелка или случайными жертвами. Личности погибших не раскрываются до уведомления их родственников. Имя нападавшего также не сообщается. Что стало мотивом для его действий, пока неизвестно. На базе продолжается расследование.

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