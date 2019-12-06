На авиабазе ВМС США неизвестный открыл стрельбу: двое убиты, около десяти раненых

Информация об этом была опубликована вначале на официальной странице авиабазы в Facebook: "Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе". Вскоре в официальном Twitter ВМС США появилось сообщение, что стрелок убит.

Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о ликвидации стрелка. В результате стрельбы еще два человека погибли, около 10 были ранены и госпитализированы.

Военно-морская база Пенсакола является центром начальной подготовки военно-морских летчиков и известна как "колыбель военно-морской авиации". Там несут службу более 16 тысяч военных и 7400 гражданских сотрудников. Многие семьи военнослужащих проживают вместе с ними на территории базы.

В данный момент угрозы на авиабазе нет, однако она будет закрыта в течение всего дня для проведения тщательного расследования произошедшего. Туда уже прибыли сотрудники ФБР из Пенсаколы, Джексонвилля и Мобила, штат Алабама.

Escambia County Sheriff's Office said in a message on Twitter it could "confirm there is no longer an active shooter on NAS Pensacola. The shooter is confirmed dead."https://t.co/e8jTmqnG5j — Financial Express (@FinancialXpress) December 6, 2019