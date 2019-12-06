Кризис? Нет, не слышали! "Такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу"

«Один из наших клиентов, фонд недвижимости, недавно ответил на одно из моих предложений, что в настоящее время продаж так много, что они не успевают проанализировать все объекты - такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу", - сказал Кристьян Плоомпуу.