Пт, 6.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Кризис? Нет, не слышали! "Такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу"

Кризис? Нет, не слышали! "Такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу"

Hindaja soovitused kinnisvara sujuvaks hindamiseks.

ФОТО: Shutterstock

Исполнительный директор сектора коммерческой недвижимости Uus Maa Кристьян Плоомпуу и профессиональный маклер Данель Тальпсепп подтвердили, что в настоящее время  очень большое количество интересных объектов недвижимости находится в продаже - в открытую или по-тихому, пишет Äripäev.

«Один из наших клиентов, фонд недвижимости, недавно ответил на одно из моих предложений, что в настоящее время продаж так много, что они не успевают проанализировать все объекты - такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу", - сказал Кристьян Плоомпуу.

С другой стороны, по его словам, есть большой интерес к покупке, на рынке движется много денег, которые "ищут себе место".

При этом многие коммерческие объекты даже не попадают в открытую продажу - довольно часто фирмы недвижимости находят клиентов путем прямых предложений.

Читайте дальше в Äripäev.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ