Кризис? Нет, не слышали! "Такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу"

Исполнительный директор сектора коммерческой недвижимости Uus Maa Кристьян Плоомпуу и профессиональный маклер Данель Тальпсепп подтвердили, что в настоящее время очень большое количество интересных объектов недвижимости находится в продаже - в открытую или по-тихому, пишет Äripäev.
«Один из наших клиентов, фонд недвижимости, недавно ответил на одно из моих предложений, что в настоящее время продаж так много, что они не успевают проанализировать все объекты - такое чувство, что весь Таллинн выставлен на продажу", - сказал Кристьян Плоомпуу.
С другой стороны, по его словам, есть большой интерес к покупке, на рынке движется много денег, которые "ищут себе место".
При этом многие коммерческие объекты даже не попадают в открытую продажу - довольно часто фирмы недвижимости находят клиентов путем прямых предложений.
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