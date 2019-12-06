Узнайте, сколько денег тратит средняя эстонская семья на рождественские покупки!

Из исследования выясняется, что в этом году опрошенные жители Эстонии планируют потратить в среднем 16 процентов дохода своих домохозяйств на рождественские покупки, что составляет 249 евро. В прошлом году расходы на праздники составляли 17 процентов дохода домохозяйства, или 257 евро. Планируется, что большинство покупок будет сделано из сбережений, хотя чуть более четверти опрошенных согласны взять краткосрочные кредиты.

По сравнению с опрошенными жителями других стран потребительские расходы эстоноземельцев можно назвать умеренными. Среди ответивших на вопросы 31 000 домохозяйств в 14 странах, эстонцы планируют меньше других тратить на рождественские покупки. Меньше эстонцев потратятна праздничные покупки голландцы. Доля эстонцев в опросе составила около 5%, или 1500 человек.

Опрос показал, что наиболее активными онлайн-покупателями являются жители Великобритании. Эстонцы предпочитают более традиционные покупки: только 15 процентов планируют делать покупки онлайн на Рождество.

По словам Эмми Кавандер, руководителя отдела по связям с инвесторами в Ferratum Group, несколько удивительно, что онлайн-шоппинг в Эстонии не так популярен, как можно было бы ожидать от страны, ставшей первопроходцем в облести электронного правительства.

Но если посмотреть на ответы разных стран, одежда является самым популярным предметом, на который приходится в среднем 13 процентов расходов на рождественские покупки семей. Более 10% стоимости рождественских покупок во всех странах составляют сладости, деликатесы и игрушки.