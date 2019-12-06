Паром, соединяющий Петербург и Таллинн, отменил все новогодние круизы

Судно не не будет курсировать до 8 января 2020. Как объяснили в паромной компании, паром будет стоять в стационарном сухом доке, так как специалистам необходимо провести дополнительные технические работы.

Оператор приносит извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства.

Пассажиры, которые приобрели билеты на морское путешествие в период с 14 ноября по 29 декабря 2019, могут вернуть деньги или перенести круиз.

Круизное судно «Принцесса Анастасия» курсирует между Петербургом, Хельсинки, Таллинном и Стокгольмом.

В начале ноября корабль застрял в Стокгольме — пассажиры сообщали, что судно имело опасный контакт с берегом (представители Moby SPL эту информацию опровергли). 14 ноября паром отправили на ремонт, сроки работ несколько раз продляли.