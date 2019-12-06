Паром, соединяющий Петербург и Таллинн, отменил все новогодние круизы

Круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены на все новогодние праздники. Связано это с техническими работами на судне, сообщает пресс-служба компании-оператора парома.
Судно не не будет курсировать до 8 января 2020. Как объяснили в паромной компании, паром будет стоять в стационарном сухом доке, так как специалистам необходимо провести дополнительные технические работы.
Оператор приносит извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства.
Пассажиры, которые приобрели билеты на морское путешествие в период с 14 ноября по 29 декабря 2019, могут вернуть деньги или перенести круиз.
Круизное судно «Принцесса Анастасия» курсирует между Петербургом, Хельсинки, Таллинном и Стокгольмом.
В начале ноября корабль застрял в Стокгольме — пассажиры сообщали, что судно имело опасный контакт с берегом (представители Moby SPL эту информацию опровергли). 14 ноября паром отправили на ремонт, сроки работ несколько раз продляли.
Глава компании-оператора Сергей Котенев объяснял, что проблемы «Принцессы Анастасии» связаны с распределительным валом. Судно построили в 1986 году, сейчас компания рассматривает возможность запуска второго корабля в Балтийском море.