Тысячи жителей Эстонии рискуют провести старость в глубокой нищете: читайте, кому это грозит

По словам руководителя пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийны Сельгис, людей, у которых в период с 2000 по 2014 год в первой ступени накопилось менее 0,1 пая пенсионного страхования, насчитывается максимально 20%. Таким образом, через какое-то время они будут получать не пенсию по старости, а народную пенсию – 205 евро, пишет Rus.ERR со ссылкой на Радио 4.

Народная пенсия полагается тем, кто за всю трудовую жизнь не смог набрать 15 лет трудового стажа, то есть не работал на протяжении 15 лет, получая хотя бы минимальную зарплату, а это, по данным эстонской прессы, означает, что в будущем оказаться в нищете рискуют около 100 000 эстоноземельцев.