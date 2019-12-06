"Я кричала от боли всю дорогу до больницы": кактус выстрелил 40 колючек в глаза женщины

Жительница Финляндии Сари Силланмяки-Куокканен решила передвинуть полученный в подарок кактус с книжной полки на кухонный стол. Взяв горшок, она внезапно почувствовала резь в глазах, пишет портал YLE.
"Я с закрытыми глазами опустила цветок на пол и позвонила мужу, чтобы он приехал на помощь", - рассказывает Силланмяки-Куокканен.
Когда боль не прошла с помощью глазных капель и промывания водой, супруги решили отправиться в дежурное отделение больницы.
"Я кричала в машине всю дорогу. Боль в глазах была невыносимой".
На приеме у дежурного врача в левом глазу пациентки были обнаружены колючки 0,5-1,5 мм длиной, напоминающие тонкие волоски. Несколько из них удалось вынуть, но для удаления более мелких колючек у дежурного врача не нашлось подходящих инструментов.
Пришлось ехать к глазному врачу. На приеме специалиста из глаза вытащили еще около 30 колючек. Однако распухшее веко не давало достать последние мелкие иголки. Силланмяки-Куокканен выписали антибиотики и назначили новый прием на следующий день.
В итоге, после трех посещений глазной клиники из обоих глаз женщины достали около 40 колючек.
Кактусы стали пользоваться большей популярностью в Финляндии. В крупных городах даже появились цветочные магазины, специализирующиеся на кактусах. Опунция, поразившая глаза Силланмяки-Куокканен, также нередко встречается в магазинах.
По данным Ассоциации флористов Финляндии, кактус этого вида защищается, выпуская множество мелких иголок, почти незаметных невооруженным глазом. Причем, для включения защитного механизма достаточно легкого прикосновения. Специалисты рекомендуют размещать опунции в местах, недоступных для детей и домашних животных.