"Я кричала от боли всю дорогу до больницы": кактус выстрелил 40 колючек в глаза женщины

"Я с закрытыми глазами опустила цветок на пол и позвонила мужу, чтобы он приехал на помощь", - рассказывает Силланмяки-Куокканен.

Когда боль не прошла с помощью глазных капель и промывания водой, супруги решили отправиться в дежурное отделение больницы.

"Я кричала в машине всю дорогу. Боль в глазах была невыносимой".

На приеме у дежурного врача в левом глазу пациентки были обнаружены колючки 0,5-1,5 мм длиной, напоминающие тонкие волоски. Несколько из них удалось вынуть, но для удаления более мелких колючек у дежурного врача не нашлось подходящих инструментов.

Пришлось ехать к глазному врачу. На приеме специалиста из глаза вытащили еще около 30 колючек. Однако распухшее веко не давало достать последние мелкие иголки. Силланмяки-Куокканен выписали антибиотики и назначили новый прием на следующий день.

В итоге, после трех посещений глазной клиники из обоих глаз женщины достали около 40 колючек.

Кактусы стали пользоваться большей популярностью в Финляндии. В крупных городах даже появились цветочные магазины, специализирующиеся на кактусах. Опунция, поразившая глаза Силланмяки-Куокканен, также нередко встречается в магазинах.