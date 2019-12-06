Пт, 6.12.2019
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Кончается бензин, не ходят поезда, не летают самолеты: забастовка парализовала Францию

В Париже бастуют в том числе и железнодорожники

ФОТО: Rafael Yaghobzadeh/AP

Десятки авиарейсов отменены, пригородные поезда не ходят, метро в Париже частично закрыто — во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, пишет Коммерсантъ.

В акциях участвуют представители десятков профессий, в том числе работники транспорта. Они недовольны возможными изменениями пенсионной системы, которые могут лишить работников дополнительных выплат. 

Сегодня было закрыто десять станций метро, 90% скоростных пригородных поездов остались в депо. А в генеральном управлении гражданской авиации заявили, что отменят пятую часть международных рейсов. Накануне в центр Парижа вышло около 250 тысяч человек. Поо всей Франции в протестах приняло участие около 1,5 млн человек. 

Бастует летный персонал, поэтому в аэропортах Франции аннулируется огромное количество рейсов. Протестуют представители различных других профессий, в том числе работники электросетей. Забастовка на НПЗ серьезно сказывается на повседневной жизни, поскольку на некоторых заправках уже не хватает бензина.

Протесты работников транспорта продлится как минимум до 9 декабря.

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