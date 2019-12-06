Кончается бензин, не ходят поезда, не летают самолеты: забастовка парализовала Францию

В акциях участвуют представители десятков профессий, в том числе работники транспорта. Они недовольны возможными изменениями пенсионной системы, которые могут лишить работников дополнительных выплат.

Сегодня было закрыто десять станций метро, 90% скоростных пригородных поездов остались в депо. А в генеральном управлении гражданской авиации заявили, что отменят пятую часть международных рейсов. Накануне в центр Парижа вышло около 250 тысяч человек. Поо всей Франции в протестах приняло участие около 1,5 млн человек.

Бастует летный персонал, поэтому в аэропортах Франции аннулируется огромное количество рейсов. Протестуют представители различных других профессий, в том числе работники электросетей. Забастовка на НПЗ серьезно сказывается на повседневной жизни, поскольку на некоторых заправках уже не хватает бензина.