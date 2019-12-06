“Король марихуаны”, Грета и рэперы: кто попал в список самых влиятельных людей мира

Агенство Bloomberg включило бывшего главу НТВ Бориса Йордана в список самых влиятельных людей мира. Авторы рейтинга назвали бизнесмена «королем марихуаны».
Борис Йордана является главой компании Curaleaf. Она стала крупнейшим производителем марихуаны в США, рыночная стоимость компании достигла $2,5 млрд.
Кроме Йордана, Bloomberg включил в рейтинг 50 самых влиятельных людей планеты рэпера Lil Nas X, актрису и сценаристку Фиби Уоллер-Бридж, экоактивистку Грету Тунберг и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.
Рейтинг 50 самых влиятельных людей мира Bloomberg составляет с 2011 года.
Борис Йордан был главой телеканала «НТВ» с 2001 по 2003 год.