КГБ могло быть причастно к убийству известнейшего французского писателя?

В ней исследователь ссылается на дневники чешского писателя и переводчика Яна Забрана. Тот, спустя 20 лет после автомобильной аварии, в которой погиб Камю, написал, что некий хорошо информированный человек с весьма обширными связями сказал ему: в трагедии надо винить КГБ.

Цитата по The Guardian: «Они приделали к шине его авто предмет, который в конце концов её проколол — когда машина набрала большую скорость».

Автор книги уверен, что приказ об убийстве Камю отдал министр иностранных дел Советского Союза Дмитрий Шепилов. Газета напоминает, что Камю выступил против вмешательства Советской армии в Венгерское восстание осенью 1956 года, а также поддерживал Бориса Пастернака, который подвергался гонениям на Родине.

По мнению автора, публичная критика действий советского режима вызывала негодование в Москве, которая планировала наладить отношения с Парижем. Последний, как пишет The Guardian, также был настроен на позитивный контакт, поэтому пользу от гибели Камю получили бы правительства обеих стран, говорится в книге и напоминается, что тщательного расследования трагедии не было.

Противники этой версии настаивают на низкой квалификации исследователей, их необъективности — к примеру, автор тех самых дневников не скрывал ненависти к коммунистам, посадившим в тюрьму его родителей, а также находят некоторые логические несостыковки — и спорят, мог ли президент Де Голль просто взять и закрыть глаза на убийство французского интеллектуала.