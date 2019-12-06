Пт, 6.12.2019
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  • Конфискованную на эстонско-российской границе ценную икону передали Министерству культуры РФ

Конфискованную на эстонско-российской границе ценную икону передали Министерству культуры РФ

Конфискованная икона

ФОТО: Псковская таможня

Сотрудники Псковской таможни передали в Управление Министерства культуры РФ на временное хранение икону «Огненное восхождение Святого пророка Илии» 1913 года, которую ранее незаконно пытались ввезти в Эстонию.

Икона признана культурной ценностью.

Икона признана культурной ценностью.

Как сообщила пресс-служба таможни, гражданин Российской Федерации пытался вывезти, не декларируя, икону с таможенной территории Евразийского экономического союза в Эстонию через таможенный пост "Куничина гора" на российско-эстонской границе.

По факту незаконного перемещения культурной ценности решением суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения. Икона была конфискована решением суда.

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