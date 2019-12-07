Фото: оригинальные интерьеры квартир в австралийском жилом доме

Архитектурное бюро Freadman White реализовало проект Whitlam Place — разжигающий любопытство дом в Фитцрое, внутреннем пригороде Мельбурна, передает HQRoom.
Облик массивного объема поверх наполненного светом более открытого первого этажа инспирирован соседним зданием мэрии. Архитектурное решение соответствует окружению и в то же время обладает индивидуальностью.
Чувство любопытства и игры находит отражение в форме здания и выборе материала. Расположение рядом с небольшим общественным парком позволяет зданию быть своего рода произведением изобразительного искусства и одновременно частью общественного пространства.
В здании одиннадцать квартир, каждая из которых уникальна. Индивидуальные размеры и планировка, любимые хозяевами предметы мебели и коллекции декоративных элементов наполняют жилые пространства. Пентхаус отличается серией изогнутых стеклянных перегородок вокруг внутреннего двора.
Остальные фотографии оригинального проекта доступны ЗДЕСЬ.