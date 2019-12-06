Пт, 6.12.2019
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Уволенная директор Кивиылиской школы планирует обратиться в суд

Хейди Уусталу

ФОТО: Peeter Lilleväli

Выпускники Кивиылиской средней школы №1 обратились с заявлением, в котором требуют, чтобы руководство волости Люганузе восстановило в должности директора Хейди Уусталу, уволенную накануне, сообщает Rus.ERR.

Хейди Уусталу, которая руководила школой в течение 15 лет, решила отстаивать свои права в суде, так как считает, что с ней поступили несправедливо.

В пятницу также были предприняты различные действия, чтобы поддержать уволенного директора и восстановить мир в школе. В том числе был начат сбор подписей под открытым обращением, в котором говорится, что предполагаемое увольнение за политическую деятельность директора в школе не было убедительным, и вызвало шок в школьной семье.

Конфликт в Кивиыли начался с того, что на заседании волостного собрания на прошлой неделе один из народных избранников попросил управу расследовать предполагаемую политическую деятельность директора 1-й средней школы Кивиыли, реформистки Хейди Уусталу, которая входит в оппозицию в горсобрании.

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