Девушку, сломавшую в Риге позвоночник, заставляли молчать

Как ранее сообщал TVNET, россиянка тяжело пострадала на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге. Во время выступления Евгении на полотнах оборвался металлический трос, и она упала с 7-метровой высоты головой вниз.

Девушка выполняла обязательный элемент, заявленный в таблице организаторов. Это не был трюк повышенной сложности, а типичное для данного вида спорта упражнение.

На месте проведения мероприятия не оказалось ни врача, ни скорой помощи. После падения у Евгении сломан позвоночник и поврежден спинной мозг: девушка частично парализована.

"Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке в принципе нет скорой помощи, которая может мне помочь", - говорит сейчас девушка на камеру.

Видео: Евгения Асонова об ощущениях после падения

В Риге ей в срочном порядке сделали операцию, затем на автомобильном транспорте доставили в Москву. Сейчас она в Центре Медицинской Реабилитации Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

По предварительным подсчетам, на восстановление потребуется не менее 4 млн рублей (около 56 000 евро). Таких денег у семьи спортсменки нет, а организатор соревнований пока согласился оплатить лишь месяц в клинике, сообщила тренер девушки Елена Кустова.

По предоставленной тренером информации, организатором соревнований выступила зарегистрированная в Лондоне International Air Athletics Association (IAAA). Учредителями являются Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) и граждане России – Вячеслав Литвяк и Анастасия Журавлева.

На данный момент в Латвии возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

В России написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ.

В заявлении в оба правоохранительных органа России от Льва Березовского - владельца клуба, в котором занималась Евгения, отмечается, что "участниками соревнований, а также инженерами, имеющими опыт в установке оборудования для занятий воздушной атлетикой, уже установлены грубые ошибки в устройстве подвеса".

Есть визуальные пояснения, что было установлено неправильно:

ФОТО: Из личного архива

Сама Евгения также винит в происшествии организаторов. "Я считаю, что виновники - это организаторы соревнований, потому что они должны были обеспечивать безопасность на этом турнире", - говорит она на камеру.

Видео: Евгения Асонова о том, кто виноват в произошедшем