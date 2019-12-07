Девушку, сломавшую в Риге позвоночник, заставляли молчать

Упавшая на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге 30-летняя Евгения Асонова уже находится в Москве. Учиться заново ходить она начнет не раньше, чем через год. Тем временем, по словам представителей девушки, предполагаемые виновники трагедии запутывают ход следствия в Латвии и давят на пострадавшую, пишет Rus.TVNET.
Как ранее сообщал TVNET, россиянка тяжело пострадала на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге. Во время выступления Евгении на полотнах оборвался металлический трос, и она упала с 7-метровой высоты головой вниз.
Девушка выполняла обязательный элемент, заявленный в таблице организаторов. Это не был трюк повышенной сложности, а типичное для данного вида спорта упражнение.
На месте проведения мероприятия не оказалось ни врача, ни скорой помощи. После падения у Евгении сломан позвоночник и поврежден спинной мозг: девушка частично парализована.
"Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке в принципе нет скорой помощи, которая может мне помочь", - говорит сейчас девушка на камеру.
Видео: Евгения Асонова об ощущениях после падения
В Риге ей в срочном порядке сделали операцию, затем на автомобильном транспорте доставили в Москву. Сейчас она в Центре Медицинской Реабилитации Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
По предварительным подсчетам, на восстановление потребуется не менее 4 млн рублей (около 56 000 евро). Таких денег у семьи спортсменки нет, а организатор соревнований пока согласился оплатить лишь месяц в клинике, сообщила тренер девушки Елена Кустова.
По предоставленной тренером информации, организатором соревнований выступила зарегистрированная в Лондоне International Air Athletics Association (IAAA). Учредителями являются Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) и граждане России – Вячеслав Литвяк и Анастасия Журавлева.
На данный момент в Латвии возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
В России написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ.
В заявлении в оба правоохранительных органа России от Льва Березовского - владельца клуба, в котором занималась Евгения, отмечается, что "участниками соревнований, а также инженерами, имеющими опыт в установке оборудования для занятий воздушной атлетикой, уже установлены грубые ошибки в устройстве подвеса".
Есть визуальные пояснения, что было установлено неправильно:
Сама Евгения также винит в происшествии организаторов. "Я считаю, что виновники - это организаторы соревнований, потому что они должны были обеспечивать безопасность на этом турнире", - говорит она на камеру.
Видео: Евгения Асонова о том, кто виноват в произошедшем
В то же время, в заявлении Льва Березовского в Следственный Комитет и Генпрокуратуру РФ говорится, что "предполагаемые виновники трагедии, запутывают ход следствия в Латвии, утаив разрушенное спортивное оборудование, и шантажируют пострадавшую, предлагая подписать договор о неразглашении и отсутствии претензий в обмен на 100 000 руб. (1420 евро), при этом 1 неделя реабилитации оценивается в 90 000 руб. (1300 евро), а продолжительность не менее 1 года и это без гарантий на успех и без учета морального вреда, пенсии по инвалидности и утрате трудоспособности".
В доказательство этих слов приводится договор о реабилитации, в котором есть пункт: "Не предъявлять обвинений и претензий материального характера в отношении Заказчика и его представителей, не комментировать и не публиковать информацию относительно обстоятельств получения травмы до получения официального решения по результатам проводимого расследования и решения суда в Латвии. При нарушении данного условия Пациент обязан возместить Заказчику все оплаченные суммы по данному договору". Этот договор подписан не был.
Тем временем организаторы соревнований обвинения в шантаже отрицают, информируя о предоставленной пострадавшей помощи. В распространенном ими заявлении говорится:
- "1 декабря 2019 года был заключен и подписан трехсторонний договор между реабилитационным центром, Евгенией Асоновой и ФВАР о том, что федерация гарантирует оплату услуг по реабилитации Евгении в размере 239 800 руб. (3405 евро).
- После публикации репортажей обвинительного характера СМИ с указанием о якобы "поступавших угрозах и попытках подкупа" от тренера Евгении, официально просим ее предоставить доказательства выдвинутых обвинений в следственный комитет или другие органы в которые были направлены жалобы.
- Официально заявляем, что представители ФВАР не оказывали никакого давления, шантажа и денежных средств в замен на молчание не предлагали".
В доказательство последнего пункта приводится копия документа о трехстороннем соглашении на платные медицинские услуги, в котором нет пункта о неразглашении информации.
"5 декабря ФВАР наконец-то подписала новый договор на 3 недели. В первом договоре, который дали на подписание Евгении 1 декабря был пункт 2.3.7, в котором мы не должны обвинять заказчика и комментировать подробности получения травмы... Мы его не подписали..." - пояснила Кустова на своей странице во "ВКонтакте".
Для справки:
- Участие в соревнованиях было платным. Взнос участника за одно выступление сольного номера составлял 4700 рублей (67 евро).
- Спортивная парадная форма, костюм участника, билеты, проживание по месту проведения соревнований за счет участника.
- Кроме того спортсмены, выступающие на международных соревнованиях должны были вступить в организацию ФВАР. Вступительный взнос составлял 1500 рублей (21 евро), ежегодный взнос 500 рублей (7 евро).
- Эти же лица организуют турниры в России. Уже опубликован список соревнований на весь 2020 год.