Сб, 7.12.2019
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  • "Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi

"Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi

Бывший министр сельской жизни Март Ярвик.

ФОТО: Eero Vabamägi

По данным Postimees, устройство для подслушивания, которое уволенный недавно министр сельской жизни Март Ярвик якобы нашел у себя в кабинете, оказалось прибором для усиления сигнала wi-fi.

По сообщению Postimees, настоявший на конфиденциальности источник заявил, что вместо подслушивающего устройства в кабинете министра сельской жизни находилось устройство для усиления сигнала wi-fi.

На этой неделе Ярвик заявил на встрече с избирателями, что нашел на потолке над столом в своем кабинете «жучка», то есть подслушивающее устройство.

Ярвик, еще находясь на посту министра, отправил соответствующее письмо сопартийцу и главе МВД Марту Хельме. «У меня возникло подозрение, что в кабинете министра ведется незаконная слежка за происходящим здесь. Здесь могут быть установлены подслушивающие или иные подобные устройства. Прошу сегодня срочно провести официальную проверку, чтобы мой кабинет обследовала соответствующая комиссия», - написал Ярвик Хельме 22 ноября.

На следующий рабочий день Ярвика уволили и глава МВД не успел официально отреагировать на его письмо.

Службы, управляющие зданием, в котором расположено Министерство сельской жизни, в четверг утром обследовали кабинет Ярвика, однако подслушивающих устройств не выявили. Прокуратура сообщила, что у нее отсутствует информация, о которой говорит Ярвик.

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