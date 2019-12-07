"Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi

По сообщению Postimees, настоявший на конфиденциальности источник заявил, что вместо подслушивающего устройства в кабинете министра сельской жизни находилось устройство для усиления сигнала wi-fi.

На этой неделе Ярвик заявил на встрече с избирателями, что нашел на потолке над столом в своем кабинете «жучка», то есть подслушивающее устройство.

Ярвик, еще находясь на посту министра, отправил соответствующее письмо сопартийцу и главе МВД Марту Хельме. «У меня возникло подозрение, что в кабинете министра ведется незаконная слежка за происходящим здесь. Здесь могут быть установлены подслушивающие или иные подобные устройства. Прошу сегодня срочно провести официальную проверку, чтобы мой кабинет обследовала соответствующая комиссия», - написал Ярвик Хельме 22 ноября.

На следующий рабочий день Ярвика уволили и глава МВД не успел официально отреагировать на его письмо.