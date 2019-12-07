"Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi

По данным Postimees, устройство для подслушивания, которое уволенный недавно министр сельской жизни Март Ярвик якобы нашел у себя в кабинете, оказалось прибором для усиления сигнала wi-fi.
По сообщению Postimees, настоявший на конфиденциальности источник заявил, что вместо подслушивающего устройства в кабинете министра сельской жизни находилось устройство для усиления сигнала wi-fi.
На этой неделе Ярвик заявил на встрече с избирателями, что нашел на потолке над столом в своем кабинете «жучка», то есть подслушивающее устройство.
Ярвик, еще находясь на посту министра, отправил соответствующее письмо сопартийцу и главе МВД Марту Хельме. «У меня возникло подозрение, что в кабинете министра ведется незаконная слежка за происходящим здесь. Здесь могут быть установлены подслушивающие или иные подобные устройства. Прошу сегодня срочно провести официальную проверку, чтобы мой кабинет обследовала соответствующая комиссия», - написал Ярвик Хельме 22 ноября.
На следующий рабочий день Ярвика уволили и глава МВД не успел официально отреагировать на его письмо.
Службы, управляющие зданием, в котором расположено Министерство сельской жизни, в четверг утром обследовали кабинет Ярвика, однако подслушивающих устройств не выявили. Прокуратура сообщила, что у нее отсутствует информация, о которой говорит Ярвик.