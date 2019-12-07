Фото: приклеенный к стене скотчем банан продан по головокружительной цене

Художник сделал три версии инсталляции. Две работы уже купили - за каждую заплатили по 120 тысяч долларов. Соглашения заключили так быстро, что третью версию решили продать за 150 тысяч долларов, пишет news.sky.com.

Инсталляция Маурицио Каттелана «Comedian». ФОТО: RHONA WISE/EPA/Scanpix

Символ глобальной торговли - банан - выставлен в галерее Art Basel Miami Beach во Флориде. Впервые за последние 15 лет Каттелан решил принять участие в подобном мероприятии впервые за 15 лет.

Инсталляция Маурицио Каттелана «Comedian». ФОТО: RHONA WISE/EPA/Scanpix

Каттелан работал над идеей инсталляции около года. Размышляя над скульптурой в виде банана, Каттелан создал несколько ее версий: банан из смолы и из бронзы, затем банан, окрашенный бронзовой краской. Но на этом художник не остановился. «В конце концов однажды я проснулся и сказал себе: "Банан должен быть бананом!", - рассказал автор инсталляции. Банан для своего художественного произведения Каттелан купил в местном продуктовом магазине.

Инсталляция Маурицио Каттелана «Comedian». ФОТО: RHONA WISE/EPA/Scanpix

Собственник галереи Эммануэль Пэррот, который сотрудничает с художником более 25 лет, рассказал, что инсталляция - вовсе не шутка: каждая деталь была тщательно продумана, вплоть до наклона угла банана.

Инсталляция Маурицио Каттелана «Comedian». ФОТО: RHONA WISE/EPA/Scanpix