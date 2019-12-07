Российский флаг на здании посольства РФ в Берлине. ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Убийство бывшего чеченского полевого командира в берлинском парке от рук человека, которого считают связанным с Россией наемным убийцей, потрясло и возмутило многих жителей Германии.

Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову посреди дня в августе.

Главный прокурор Германии считает, что, судя по уликам, хладнокровное убийство, совершенное на немецкой земле, либо было заказано руководством России, либо властями Чечни.

Под стражей находится подозреваемый, приехавший в страну из России незадолго до убийства.

Канцлеру Ангеле Меркель несвойственно выступать публично с эмоциональными обращениями. Но даже после того, как ее правительство приняло решение выслать из страны двух российских дипломатов в связи с этим убийством, вероятно, у нее были и другие причины не поддаваться чувствам, когда в среду вечером она отвечала на вопросы журналистов на саммите НАТО в Лондоне.

Меркель рассказала, что намерена обсудить это дело на встрече с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже на следующей неделе. Дипломатов объявили персонами нон-грата на основании отказа сотрудничать со следствием, сказала она.

Убийство в Берлине случилось в непростое время.

Лидеры двух стран, а также президенты Франции и Украины, должны встретиться в понедельник, чтобы попытаться договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Прогресса в этом направлении нет. Стороны договорились о встрече в "нормандском формате" впервые за три года.

Меркель, когда-то инициировавшая "нормандский формат" вместе с бывшим французским президентом Франсуа Олландом, надеется, что встреча будет успешной.

Многие сравнивают случившееся в Берлине с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии в марте 2018 года. Тогда в результате воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок" погибла 44-летняя Дон Стерджес.

И хотя в Германии звучат призывы к дальнейшим санкциям в отношении России, по сравнению с тем, что происходило в Британии, их практически не слышно.

Взять, к примеру, немецкого парламентария Родерика Кизеветтера, входящего в партию Ангелы Меркель. Он осудил отказ России содействовать в расследовании преступления, но отметил также, что не ожидает эскалации ситуации и считает, что между двумя странами продолжатся сносные отношения.

Достаточно взвешенный ответ частично является следствием лидерского стиля Меркель. Также это обусловлено отношениями между Берлином и Москвой, которые одновременно и запутанные, и противоречивые.

Например, в 2014 году Меркель быстро выступила с осуждением России из-за аннексии Крыма и с того времени поддерживает санкции в отношении Москвы. Но при этом, несмотря на недовольство в Германии и других странах, она поддерживает проект "Северный поток-2", который должен удвоить объем российского газа, поступающего в Европу через Германию.

Германия и Россия тесно связаны историей и в некотором смысле близки друг другу - экономически, географически и социально. Тысячи немецких компаний работают в России и некоторые из них выступают против санкций, которые, как они считают, мешают торговле.

Недавний опрос выявил, что каждая третья компания в Германии относится к России позитивно. Этот показатель еще выше в восточной части страны, которая раньше была ГДР и контролировалась СССР.

Меркель и Путин - "результат" этой общей истории. Российский президент во время работы в КГБ был направлен в Дрезден, который находился в ГДР, где Меркель начинала научную карьеру. Он говорит по-немецки, а она - по-русски.

Прошло 12 лет после того, как Путин, знавший, что Меркель боится собак, явился на одну из первых встреч с канцлером со своим черным лабрадором.

Как говорят, сейчас он, пусть и вопреки желанию, но уважает женщину, которая, как и он, входит в число лидеров Европы с самым большим стажем правления. У нее сложилась репутация посредника между Западом и российским лидером.

На предстоящей встрече с Путиным Меркель задаст ему неудобные вопросы не в первый раз. Мало кто верит, что он что-то расскажет об убийстве в берлинском парке.