Фото: стильная квартира в Таллинне со своим двором и отдельным входом

Двухкомнатная квартира площадью 50,1 квадратных метров находится в доме, построенном в 1919 году, но благодаря проекту реновации дом обрел новую жизнь. Дом разделен на три квартиры - каждая с отдельным входом и своим двором.

Квартира в Таллинне ждет нового хозяина. ФОТО: KV.EE

Квартира, выставленная на продажу, состоит из двух объединенных однокомнатных квартир. Гармоничный и стильный интерьер решен с помощью последних модных тенденций с милыми вкраплениями деревенского стиля. Отапливается квартира с помощью камина и теплового насоса.

Квартира в Таллинне ждет нового хозяина. ФОТО: KV.EE