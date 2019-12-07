Сб, 7.12.2019
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  • Фото: стильная квартира в Таллинне со своим двором и отдельным входом

Фото: стильная квартира в Таллинне со своим двором и отдельным входом

Korter Tallinna külje all ootab uusi elanikke.

ФОТО: KV.EE

Уютное жилище в долине реки Пирита идеально подходит для любителей покоя и уединения, считает портал Kodustiil.

Двухкомнатная квартира площадью 50,1 квадратных метров находится в доме, построенном в 1919 году, но благодаря проекту реновации дом обрел новую жизнь. Дом разделен на три квартиры - каждая с отдельным входом и своим двором. 

Квартира в Таллинне ждет нового хозяина.

ФОТО: KV.EE

Квартира, выставленная на продажу, состоит из двух объединенных однокомнатных квартир. Гармоничный и стильный интерьер решен с помощью последних модных тенденций с милыми вкраплениями деревенского стиля. Отапливается квартира с помощью камина и теплового насоса.

Квартира в Таллинне ждет нового хозяина.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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