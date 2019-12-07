Эстония и Латвия планируют построить совместный морской ветропарк

Эстония и Латвия планируют в Рижском заливе построить совместный морской парк ветрогенераторов, который будет способствовать обеспечению безопасности электроснабжения в обеих странах, передает Rus.ERR.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас встретился в Латвии с министром экономики Латвии Ральфом Немиро, чтобы обсудить возможное создание совместного латвийско-эстонского морского ветропарка в Рижском заливе.
По словам Немиро, общий морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе может принести значительные экономические выгоды и обеспечить безопасность электроснабжения для обеих стран.
"Для Балтийского региона чрезвычайно важно работать вместе, и я очень рад, что нам наконец удалось достичь активного сотрудничества между Латвией и Эстонией в разработке общего возобновляемого источника энергии", - сказал министр экономики Латвии.
Оба министра согласились с необходимостью продвигаться вперед в реализации проекта и решили, что следующим шагом будут заложены основные основы для сотрудничества.