Сб, 7.12.2019
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Эстония и Латвия планируют построить совместный морской ветропарк

Ветряки.

ФОТО: Urmas Luik

Эстония и Латвия планируют в Рижском заливе построить совместный морской парк ветрогенераторов, который будет способствовать обеспечению безопасности электроснабжения в обеих странах, передает Rus.ERR.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас встретился в Латвии с министром экономики Латвии Ральфом Немиро, чтобы обсудить возможное создание совместного латвийско-эстонского морского ветропарка в Рижском заливе.

По словам Немиро, общий морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе может принести значительные экономические выгоды и обеспечить безопасность электроснабжения для обеих стран.

"Для Балтийского региона чрезвычайно важно работать вместе, и я очень рад, что нам наконец удалось достичь активного сотрудничества между Латвией и Эстонией в разработке общего возобновляемого источника энергии", - сказал министр экономики Латвии.

Оба министра согласились с необходимостью продвигаться вперед в реализации проекта и решили, что следующим шагом будут заложены основные основы для сотрудничества.

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