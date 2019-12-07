В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

В комиссии по решению проблемы кризиса народонаселения находится на обсуждении документ, со вступлением которого в силу алкогольная политика стала бы в стране значительно строже. Предложения касаются как предприятий торговли, так и достигшей возраста совершеннолетия молодежи.

Если предложения об ограничениях на продажу обретут форму закона, алкоголь больше не смогут покупать лица в возрасте до 21 года. Сейчас возрастная граница, как известно, составляет 18 лет.

Если сейчас алкоголь в магазинах продается до 22 часов, то в дальнейшем алкогольные прилавки закрывались бы уже к 20 часам, а по воскресеньям продажа крепкого алкоголя и вовсе прекращалась бы уже в 16 часов. Комиссия приводит в качестве примера действия подобных ограничений страны Скандинавии, где крепкие спиртные напитки можно купить в алкогольных магазинах до 18 или 20 часов, по субботам до 15 или 18 часов, а по воскресеньям магазины и вовсе закрыты.

Заведения общепита и сферы досуга, согласно обсуждаемым предложениям, ждет ограничение по времени: продажу алкоголя им пришлось бы прекращать к 3 часам ночи, за исключением пятницы и субботы, когда веселье заканчивалось бы к 5 утра. Этот пункт предложений схож с тем, что обсуждается сейчас в горуправе Таллинна.

Крепкие напитки пропадут с заправок

Продажу алкоголя на автозаправочных станциях вообще хотят запретить, подобно тому, как это сделано в Норвегии, Голландии и Литве. Цель этих мер, по словам авторов предложений, состоит в том, чтобы за руль садилось как можно меньше нетрезвых водителей.

Введение всех ограничений спецкомиссия, в которую входят Яак Валге (EKRE), Хельо Пикхоф (СДПЭ), Сигне Рийсало (партия Реформ), Виктория Ладынская-Кубитс ("Отечество") и Сирет Котка-Репински (Центристская партия), обосновывает тем обстоятельством, что, по статистике, связанная с алкоголем смертность в Эстонии по-прежнему очень высока, а кроме того, зеленый змий является причиной множества социальных и экономических проблем.

«Сокращение доступности алкоголя является одной из наиболее важных мер по снижению потребления алкоголя», - говорится в документе.

Член спецкомиссии Сигне Риисало пояснила, что такие предложения, безусловно, не являются мнением всех членов комиссии, и отметила, что запрет и приказы не будут работать без параллельной профилактической работы.

Алкоголик обойдет все запреты

Присяжный адвокат Карри Гинтер считает, что люди сами должны проявлять большую ответственность, тогда как применение всевозможных запретов не всегда оказывается разумным. В то же время Гинтер признал, что законодательный орган имеет право и свободу ограничивать права граждан. «Задача родителей - научить своих детей быть ответственными. Если государство начинает заниматься воспитанием взрослых - дело плохо», - сказал Гинтер.

«Если человеку разрешено вступать в брак в возрасте 15 лет с разрешения суда, никто не может решить, что он слишком глуп в возрасте 18 лет и не знает, пить или нет», - привел пример адвокат.

По словам Гинтера, ограничение продажи алкоголя приведет к тому, что люди будут закупать алкоголь про запас, а это в свою очередь может увеличить, а не сократить потребление алкоголя. «Если у вас в бане пять или шесть ящиков пива, вы и выпьете его больше. Жизнь показала, что алкоголику не мешают никакие ограничения, он все равно находит решение», - сказал Гинтер.