Галерея: в Тарту вручили архитектурные премии 2019 года

На подводящей итоги архитектурного года церемонии награждения лауреатов премии года объявили целевой капитал архитектуры фонда «Капитал культуры Эстонии» и творческие союзы: Союз архитекторов Эстонии, Союз дизайнеров интерьера Эстонии и Союз ландшафтных архитекторов Эстонии. В дополнение на церемонии были отмечены премиями будущие звезды эстонской архитектуры, нынешние студенты, а в качестве новшества впервые были присуждены премии за лучшие публикации на тему архитектуры и пространства от редакций архитектурного журнала Maja и культурной газеты Sirp.

«2019 год был чрезвычайно хорошим для культуры пространства. Пространство играет все более важную роль, это подтверждает и рекордное количество работ, выставленных в этом году на соискание архитектурных премий. Год прошел под эгидой успешного международного сотрудничества и проникновения качественного общественного пространства в самые дальние уголки Эстонии», - подвела итоги года Кристийна Куппер, председатель правления Союза ландшафтных архитекторов Эстонии, который в этом году является главным организатором церемонии награждения архитектурными премиями.

«Среди лауреатов мы видим такие уникальные общественные объекты, играющие знаковую роль не только на национальном, но и на международном уровне, как новое здание Эстонской художественной академии или мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. Также мы видим, что пространство имеет социальное измерение, поддерживая жизнь в особые моменты, как, например, отделение новорожденных детской больницы. Над различными аспектами пространства размышляли посредством выставок и пространственных экспериментов. С региональной точки зрения, несомненно, важным объектом стала новая центральная площадь Валга, уплотняющая и переосмысливающая городское пространство», - привела Кристийна Куппер некоторые примеры.

«Особенно хотелось бы выделить удачные проекты сотрудничества. Например, светлый и чистый центр Арво Пярта, ставший образцом эффективного и доверительного сотрудничества между заказчиком, архитекторами и строителями. Одним из великолепных примеров межпрофессионального взаимодействия можно считать новое здание Эстонской художественной академии, взявшей в этом году несколько премий. При его создании выпускники академии – архитекторы, дизайнеры интерьера, ландшафтные архитекторы – работали сообща, вкладывали в творческий труд душу и преследовали общие цели. Результатом стало новое открытое здание, среда, пространство которой смогут менять и трансформировать уже те, кто работает и учится там сегодня», - отметила Куппер.

«Радует, что архитекторы стран Балтии объединили силы и в сотрудничестве на архитектурной биеннале в Венеции появилась раздвигающая границы, первая единая балтийская экспозиция. Сотрудничество было оценено и при присуждении городу Тарту премии за последовательную работу. Но, наверное, самое обширное коллективное творчество мы могли наблюдать при проведении экспериментов по созданию новых временных обликов центральной площади Пайде. Все это было очень высоко оценено жюри», - добавила Куппер.