Арктике может грозить военный конфликт

Число военных мероприятий, проведенных иностранными государствами в Арктике, за последние пять лет уже выросло в два раза. И по оценке российских военных, в ближайшей перспективе там следует ожидать еще большего военного присутствия объединенных вооруженных сил Североатлантического Альянса, а значит, и роста конфликтного потенциала.

Как заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев на сессии форума "Построение комплексной системы безопасности в Арктике", за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от северных границ РФ были проведены десятки учений различного масштаба с участием атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и других подразделений, в том числе сил специальных операций.

"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею ввиду в первую очередь Швецию, Финляндию, активно участвующих ныне", - отметил он.

Вице-адмирал сообщил, что к арктической зоне активно проявляют интерес и страны, у которых нет прямого выхода к этим территориям. "В последнее время к ресурсам Арктики, ее транспортным коммуникациям, кроме приарктических государств, все активнее пытаются получить доступ страны, не имеющие непосредственно выхода к приполюсным областям", - отметил Моисеев.

"В Арктике нет вызовов, требующих военных решений, обращаю внимание на это. РФ рассматривает тем не менее наращивание своего военного потенциала в арктической зоне в качестве вынужденной меры для парирования возможных угроз и создания благоприятных условий для защиты национальных интересов", - сказал он.