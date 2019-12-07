"Мы вам доверяем": полиция провела необычный эксперимент на водителях

Прославившаяся идеей принудительной стоянки как альтернативы штрафу команда по инновациям в сфере дорожного движения снова провела эксперимент на тему обуздания нарушителей. На этот раз полицейские выясняли, можно ли доверять совести водителей в Виймси. Оказалось, что можно и даже более того.

Нынешний эксперимент авторы назвали зоной доверия. "В Виймси проблема была с тем, что водители не придерживаются ограничения скорости в 40 км/ч на улице Айанди. Мы хотели посмотреть, улучшится ли соблюдение ограничения скорости, если мы сообщим людям, что здесь мы доверяем им», - поделилась идеей зоны доверия Лаура Аабен, советник по инновациям Министерства внутренних дел.

Если эксперимент с остановкой нарушителей и назначением им времени на успокоение проводился на шоссе, где большинство водителей не знакомы друг с другом, то для проверки зоны доверия был найден участок дороги, ежедневно используемый одними и теми же автомобилистами - самими местными жителями, объяснила Аабен.

На улице Айанди в Виймси на расстоянии 400 метров друг от друга были установлены два похожих на обычные дорожные знаки щита синего цвета с написанным белым цветом текстом. Первый гласит по-эстонски: «Мы верим вам, что здесь вы едете со скоростью 40 км/ч», а второй - «Спасибо за то, что мы можем вам доверять».

Задача была в том, чтобы достучаться до совести автомобилистов и создать своего рода социальное давление среди местных жителей. По словам Аабен, организаторы эксперимента были удивлены тем, что средняя скорость автомобилей упала больше, чем они ожидали.

Консультант по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс объяснил, что до установки табличек полиция измеряла среднюю скорость при помощи оборудования для мониторинга на дорогах, чтобы проследить за стандартным поведением водителей. "До установки инфощитов обычная скорость составляла 59 км/ч", - сказал Каземетс.

После установки полиция в течение двух недель измеряла скорость на данном участке и установила, что она упала в среднем на 6 км/ч. По словам Аабен, снижение средней скорости даже на 2 км/ч - большое достижение.

Чтобы убедиться во влиянии установленных знаков и исключить возможность снижения скорости из-за плохой погоды или дорожного строительства, полиция одновременно сравнила скорости автомобилей вдоль участка дороги Рандвере-теэ в Виймси. Каземетс подтвердил, что средняя почасовая скорость на этой дороге не изменилась, в то время как снижение на улице Айанди было очевидным.

Каземетс подчеркнул, что создание зон доверия для любителей придавить педаль газа может и не быть одинаково эффективным везде. «Мы не можем пока рекомендовать это как чудо. Нам нужно еще протестировать, чтобы убедиться, что решение работает за пределами улицы Айанди в Виймси», - сказал Каземетс.

И Каземетс и Аабен подчеркнули, что таблички зоны доверия можно было бы проверить в других муниципалитетах, где есть небольшие отрезки дорог, на которых превышение скорости вызывает беспокойство.

Мы готовы содействовать и исходить из потребностей местного самоуправления», - добавил Каземетс.

Глава отдела строительства и коммунального хозяйства волости Виймси Алар Микиль высоко оценивает эксперимент. «Мы считаем проект успешным», - подтвердил он.

По его словам, знаки все еще находятся на обочине дороги, и волость планирует продолжить измерение скорости вдоль дороги. «Возможно, в какой-то момент знаки будут сняты, а затем будет измерена скорость, чтобы увидеть, каковы произошедщие изменения в скорости автомобилей», - объяснил он.