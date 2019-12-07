Индрек Саар: задача социал-демократов – быть конструктивной оппозицией

В своей речи Саар указал на то, что школьное образование Эстонии находится на высочайшем мировом уровне. «Это добавляет нам надежду на то, что в умном обществе удастся предотвратить нашествие обжигающего радикального популизма. Что мы как общество достаточно умны, чтобы видеть насквозь силы, которые пытаются разрушить наше правовое государство, нашу демократию», – отметил Саар.

При этом, по его словам, нельзя недооценивать опасность со стороны EKRE. «Один из министров EKRE поставил под угрозу жизнь и здоровье людей, попытавшись помешать работе подчиняющихся ему ведомств и ослабить их независимость. Министр финансов Хельме еще активнее взялся за ведомства, которые подчиняются другим министрам. Своим грубым поведением он угрожает безопасности нашего государства и восточной границы НАТО», – сказал Индрек Саар.

По его словам, «Юри Ратас и его соратники стараются убедить общественность, что это всего лишь – неопытность. Но мне всё больше кажется, что всё как раз наоборот, это сознательные и системные действия по ослаблению государственности Эстонии и наших союзнических отношений. Под атакой оказались различные ведомства и госчиновники нашей страны, которые являются фундаментом государства. Идут нападки на меньшинства, которых государство обязано защищать. Очерняются наши партнеры и союзники, которые деньгами своих налогоплательщиков и, при необходимости, жизнями своих граждан готовы отстаивать нашу независимость. Премьер-министр (по милости семьи Хельме) Юри Ратас просто отводит взгляд в сторону. Позволь, Юри, я напомню тебе слова Альберта Эйнштейна: «Мир — опасное место, не из-за людей, которые творят зло, а из-за тех, кто наблюдает за этим и ничего не делает», – подчеркнул лидер социал-демократов.

Индрек Саар в своей речи уделил большое внимание слому пенсионной системы и тому, что правительство полностью игнорирует мнение экономистов и экспертов по этому вопросу. «Все, кто хоть немного понимают в пенсионной системе и финансах, отдают себе отчет в том, что целью коалиционных партий является сделать перед местными выборами одноразовый подарок избирателям за счет их же собственных накоплений. В 2021 году будет фейерверк, праздник и воздушные шарики, но счет, который за это выставят, будет оставлен в наследство детям», – сказал Саар.

«И, конечно, нынешняя реформа несправедлива по отношению к нынешним пенсионерам. Вместо обещанного повышения пенсии на 100 евро правительство смогло сделать внеочередное повышение лишь на 7 евро. Но, обратите внимание, Государственный контроль предупреждает, что готовящийся слом второй пенсионной системы ставит под угрозу пенсии сегодняшних пожилых людей, ограничивает возможности их повышения. И, в завершение, правительство еще и начнет облагать налогом среднюю пенсию – какая неслыханная чушь!» подчеркнул председатель партии.

«Диктаторские замашки лидеров EKRE уже никого не удивляют, но страшно видеть, что и остальные партнеры по коалиции всё больше разделяют такой подход. Я искренне надеюсь, что и Юри Ратас, и Хелир-Вальдор Сеэдер во время празднования рождения Христа найдут немного времени, чтобы остановиться и задуматься, куда они ведут нашу страну? Кому они служат и на что они готовы идти ради сохранения власти? В притче Соломона говорится: глупец считает свой путь лучшим, мудрый прислушивается к советам других (притча Соломона 12:15). Юри, еще не поздно», – сказал лидер соцдемов.

Говоря о работе социал-демократов, Саар отметил: «Мы как оппозиционная партия – активны, трудоспособны, ищем консенсус и сотрудничаем с другими оппозиционными политиками. Наша задача – быть «конструктивной оппозицией» – не критиковать ради критики, а по существу обращать внимание на проблемы принимаемых решений и на бездействие власти».