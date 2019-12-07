Рождественская галерея: почему на паромах Viking Line стало меньше мяса и больше овощей и рыбы

«В последнее время все больше говорят, что мяса стали есть меньше. Если два года назад калькуляция блюд шведского стола включала 200 граммов мяса на человека, то сейчас это количество уменьшилось до 120 граммов. Зато стало больше овощей, - говорит Андерссон. - Это касается всех северных стран, включая и Эстонию. Но в холодное время года трудно прожить только на корнеплодах, к ним нужно обязательно добавлять белки».

Фредрик Андерссон готов рассказать о меню. ФОТО: Вера Копти

Так на чем же все-таки базируется меню корабельного шведского стола? «Прежде всего, на традициях. А традиционная еда в скандинавских и северных странах, где курсируют наши корабли, это селедка и все-таки мясо - копчености, ветчины и так далее. Если мы в угоду новым тенденциям исключим эти продукты из меню, никто не будет ходить в наши рестораны. Я тоже большой любитель селедки, и первым делом накладываю на тарелку именно ее».

При этом корабельный шведский стол полон овощей, для них отведено много места, это целая заправочная станция, если можно так выразиться. По словам Андерссона, разнообразие блюд из овощей очень важно еще и потому, что они должны очень хорошо сочетаться со всем остальным, особенно с мясом и рыбой.

«Хотя традиционно на Рождество овощей не бывает много, мы пытаемся найти хороший баланс между корнеплодами и мясом. Чтобы не переедать, советую наполнить желудки вкусно приготовленными овощами», - рекомендует шеф-повар.

Посмотрите, как аппетитно выглядят морковь, свекла, картофель, приготовленные по особым праздничным рецептам!

В ресторанах паромов Viking Line заботятся и о вегетарианцах и веганах. Например, для них есть специальная закуска - «селедка из баклажанов».

Так выглядит селедка для веганов - из баклажанов. ФОТО: Туукка Эрвасти

Повара попытались найти для этой категории пассажиров растительный источник протеина и нашли: это овес.

А как насчет десертов? «Овощи включены даже в десерты, например, у нас есть авокадо с шоколадом. Традиционно на рождественском столе стоят различные ягоды, к которым мы рекомендуем добавить шоколадный мусс».