Самая богатая волость Эстонии хочет избавиться от всех своих портов

В волости Виймси, которая выросла в приморский пригород Таллинна, успешно работают крупнейший в Эстонии торговый порт Мууга, лоцманский порт Рохунеэме и ряд частных гаваней. Волости также принадлежат острова Найссаар, Прангли, Крясули, Акси и Кери, которые ценятся морскими путешественниками. Тем не менее, управа волости Виймси хочет избавиться от малых портов, необходимых для доступа к этим островам, и передать управление компании Saarte Liinid, которая содержит необходимые для паромного сообщения региональные порты.

Устарели на 15 лет

Прежде всего, озабоченность у волости Виймси вызывают порт Леппнеэме и порт Кельнасе на острове Прангли. Портовый капитан Виктор Пальмет сказал, что последние серьезные обновления были сделаны в этих портах 15 лет назад. В то время были построены причалы для пассажирских судов с пандусами регулируемой высоты.

Глубина причалов в акватории составляет от 2,5 до 3,5 метров, что достаточно для пассажирского судна Wrangö и небольших судов, перевозящих на острова товары и строительные материалы. Позднее в портах были установлены плавучие причалы с электро- и водоснабжением. В Леппнеэме был построен волнорез, что повысило безопасность швартовки прогулочных судов. Были установлены морские знаки. В гавани Леппнеэме были построены здания детской парусной школы.

Портовые сооружения, которые в то время выглядели довольно современными, сейчас выглядят приветом из прошлого. Требуется дополнительная глубина и метры причала. Палмет сказал, что порты тесноваты, поскольку число гостей порта Кельнасе, в частности, резко возросло.

Инвестировать должно государство

Вице-старейшина волости Виймси Маргус Круусмяги сказал, что, хотя проект реконструкции портов Леппнеэме и Кельнасе еще не составлен, доведение их до современных потребностей может стоить от пяти до шести миллионов евро. У волостной управы нет этих денег, и Круусмяги считает, что владеть портами, которые отвечают за постоянное сообщение с островами, должно государство.

"У госпредприятия есть и мощности и компетенции, которых нет у волости. Хотя сама компания Saarte Liinid этот вопрос не решает, они не против нашего предложения», - пояснил Круусмяги.

С 2012 года Saarte Liinid оперирует в волости Виймси портом Найссааре, где в этом году будет завершена масштабная реконструкция. Волостная управа уже несколько раз связывалась с министром по вопросам портов Леппнеэме и Кельнасе. Пока что Министерство экономики не приняло решение. Глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда подтвердил, что министерство ожидает конкретного предложения от волостного собрания Виймси, а затем проанализирует варианты.

«Эти порты не приносят прибыли, они находятся на муниципальном бюджете. За прошедшие годы мы сделали небольшие перестройки, такие как добавление плавучих причалов, но большего наши финансовые возможности не позволяют», - пояснил Круусмяги.