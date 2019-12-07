Самая богатая волость Эстонии хочет избавиться от всех своих портов

Яхтенные порты в Виймси становятся все более тесными для постоянно растущей сферы любительского судоходства и нуждаются в расширении. Входящая в число самых богатых муниципалитетов Эстонии волость Виймси хочет отказаться от всех своих портов и передать управление ими в руки государственного акционерного общества Saarte Liinid, пишет Postimees.
В волости Виймси, которая выросла в приморский пригород Таллинна, успешно работают крупнейший в Эстонии торговый порт Мууга, лоцманский порт Рохунеэме и ряд частных гаваней. Волости также принадлежат острова Найссаар, Прангли, Крясули, Акси и Кери, которые ценятся морскими путешественниками. Тем не менее, управа волости Виймси хочет избавиться от малых портов, необходимых для доступа к этим островам, и передать управление компании Saarte Liinid, которая содержит необходимые для паромного сообщения региональные порты.
Устарели на 15 лет
Прежде всего, озабоченность у волости Виймси вызывают порт Леппнеэме и порт Кельнасе на острове Прангли. Портовый капитан Виктор Пальмет сказал, что последние серьезные обновления были сделаны в этих портах 15 лет назад. В то время были построены причалы для пассажирских судов с пандусами регулируемой высоты.
Глубина причалов в акватории составляет от 2,5 до 3,5 метров, что достаточно для пассажирского судна Wrangö и небольших судов, перевозящих на острова товары и строительные материалы. Позднее в портах были установлены плавучие причалы с электро- и водоснабжением. В Леппнеэме был построен волнорез, что повысило безопасность швартовки прогулочных судов. Были установлены морские знаки. В гавани Леппнеэме были построены здания детской парусной школы.
Портовые сооружения, которые в то время выглядели довольно современными, сейчас выглядят приветом из прошлого. Требуется дополнительная глубина и метры причала. Палмет сказал, что порты тесноваты, поскольку число гостей порта Кельнасе, в частности, резко возросло.
Инвестировать должно государство
Вице-старейшина волости Виймси Маргус Круусмяги сказал, что, хотя проект реконструкции портов Леппнеэме и Кельнасе еще не составлен, доведение их до современных потребностей может стоить от пяти до шести миллионов евро. У волостной управы нет этих денег, и Круусмяги считает, что владеть портами, которые отвечают за постоянное сообщение с островами, должно государство.
"У госпредприятия есть и мощности и компетенции, которых нет у волости. Хотя сама компания Saarte Liinid этот вопрос не решает, они не против нашего предложения», - пояснил Круусмяги.
С 2012 года Saarte Liinid оперирует в волости Виймси портом Найссааре, где в этом году будет завершена масштабная реконструкция. Волостная управа уже несколько раз связывалась с министром по вопросам портов Леппнеэме и Кельнасе. Пока что Министерство экономики не приняло решение. Глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда подтвердил, что министерство ожидает конкретного предложения от волостного собрания Виймси, а затем проанализирует варианты.
«Эти порты не приносят прибыли, они находятся на муниципальном бюджете. За прошедшие годы мы сделали небольшие перестройки, такие как добавление плавучих причалов, но большего наши финансовые возможности не позволяют», - пояснил Круусмяги.
Порты управляются муниципальной компанией Viimsi Haldus. Волость Виймси инициировала оценку воздействия на окружающей среду портов Леппнеэме и Кельнасе, которая покажет, насколько порты можно углубить и расширить. Детальная планировка обоих портов находится в производстве.
Общественность требует порт
«Жители села Леппнеэме были бы счастливы, если бы порт как местная достопримечательность был приведен в порядок и люди получили выход к морю - и неважно, кто это сделает», - объяснил член правления сельского общества Леппнеэме Алар Мик.
У жителей и гостей Прангли выбора нет: порт Кельнасе является для них жизненно важной связью с материком.
Портовые и паромные линии проходят по части различных ведомств. Tuule Liinid OÜ управляет паромной линией Прангли, заказанной волостной управой, судно Wrangö принадлежит Департаменту водных путей. Год назад судно было впервые отремонтировано, а затем из-за спора вокруг тендера долго стояло на берегу, и остров оказался под угрозой нехватки топлива и продовольствия.
Новый тендер на эксплуатацию судоходной линии должен состояться в следующем году, но Круусмяги полагает, что судно не будет заменено.
Порт Найссааре торжественно откроется весной
Капитан порта Найссааре Яанус Юривете, подтвердил, что порт было необходимо реконструировать, поскольку причалы были амортизированы и в некоторых случаях могли обрушиться. Работа, которая продолжалась с сентября прошлого года по декабрь этого года, была заказана акционерным обществом Saarte Liinid и выполнена паевым товариществом Bauest.
«Была обновлена вся 256-метровая набережная и береговое укрепление, была построена новая бетонная рампа для приема парома и 40-метровый защитный мол. Акватория и фарватер были углублены до 4,5 метров», - сказал Юривете.
Стоимость строительства составила 3,03 миллиона евро, 85 процентов из которых поступило из Фонда сплочения Европейского Союза.
Своего порта ждет остров Кери
Принадлежащий волости Виймси остров Кери чрезвычайным решением правительства получил дополнительные 2,1 млн евро на ремонт исторического маяка. Доставка строительного материала и оборудования на остров для ремонта каменного маяка является сложной логистической задачей. На острове Кери в настоящее время нет порта, и суда с более глубокой осадкой не могут достичь острова.
Добровольцы из Общества Кери построили небольшой мост на скалах на северной стороне острова, где с помощью рельсов и системы лебедок, есть возможность вытащить моторную лодку из воды.
Острову крайне необходима возможность швартовки судов: в дополнение к необходимости обслуживания маяка и охраны острова и хозяйственных построек, остров Кери стал настоящим магнитом для туристов. Остров является популярным местом посещения. Так, в дни уличных кафе, которые проводила волость, остров посетило выше 300 человек.