Обзор рынков недвижимости: в каких городах Эстонии цены выросли больше всего

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что нет оснований переоценивать незначительные ежегодные повышения и понижения, поскольку в процессе формирования средней цены свою роль играет также и структура сделок. «Приведенная ниже таблица наглядно демонстрирует, какие города в долгосрочной перспективе восстановили свою ценность и какие, совершенно очевидно, выступают на рынке в роли догоняющих. Цены на недвижимость являются лакмусовой бумажкой развития и конкурентоспособности всего города», – объяснил он.

Сооман отметил, что одним исключением в списке является Пярну, к которому некоторое время назад присоединили целый ряд волостей с более дешевым уровнем цен. В ином случае этот рост цен по сравнению с самым низким уровнем в период спада был бы несколько выше.

«Можно также задаться вопросом, является ли расположенный в сердце Эстонии город Пайде, продемонстрировавший самый большой рост, также и центром сектора недвижимости Эстонии. Конечно же, нет! Однако повышение четко свидетельствует о том, что, несмотря на значительное понижение цен в период экономического кризиса, в Пайде, так же как в Раквере и некоторых других малых городах, видят большие перспективы», – добавил он.