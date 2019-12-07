Mannekeenide peal saab elustamisvõtted kiiresti selgeks. ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Врачи вернули к жизни британку, сердце которой не билось в течение шести часов. Медики назвали этот случай из ряда вон выходящим. Это самая долгая остановка сердца, когда-либо зарегистрированная в Испании, пишет Би-Би-Си.

Британская гражданка Одри Шуман, постоянно живущая в Барселоне, сейчас практически полностью восстановилась и надеется к весне вновь начать ходить в походы.

В ноябре Одри вместе с мужем отправилась в пеший поход по Пиренейским горам. На высоте супруги были застигнуты снежным бураном, к которому оказались не готовы. У 34-летней Одри появились симптомы сильного переохлаждения: ей стало трудно говорить, затем - двигаться. Она упала, потеряв сознание. Ее муж Роан запросил экстренную помощь. Но еще до прибытия спасателей состояние женщины резко ухудшилось, и Роан счел, что она умерла.

"Я безуспешно пытался нащупать ее пульс… Я не чувствовал ее дыхания, не слышал сердцебиения", - рассказал Роан Шуман на пресс-конференции в четверг.

Спасатели прибыли два часа спустя. К этому моменту температура тела Шуман упала до 18 градусов Цельсия. Когда ее доставили в больницу Барселоны, она не подавала никаких признаков жизни.

Однако, как рассказал ее врач Эдуард Аргудо, тот же холод высокогорья , который чуть не убил Одри Шуман, одновременно помог ей выжить.

"Она выглядела как мертвая, - рассказал медик. - Но мы знали, что на фоне гипотермии у Одри был шанс на спасение".

Гипотермия защищала ее тело и мозг от разрушения, пока она была без сознания, сказал Аргудо, несмотря на то, что она же поставила ее на грань жизни и смерти.

"Если бы ее сердце остановилось на столь долгое время при обычной температуре тела, она бы умерла", - добавил он.

Врачам пришлось срочно использовать специальный аппарат ЭКМО (экстракорпоральной оксигенации), который забирает у пациента кровь, насыщает ее кислородом и затем возвращает ее в кровеносную систему пациента.

Постепенно она согрелась, и когда температура тела поднялась до 30 градусов, медики использовали дефибриллятор для восстановления сердечного ритма.

От момента, когда муж вызвал спасателей, до той секунды, когда ее сердце запустили вновь, прошло шесть часов.

Шуман выписали из больницы спустя 12 дней. Переохлаждение отразилось на подвижности и чувствительности рук, но других следов перенесенной клинической смерти не наблюдается.

Что происходит с телом при сильном холоде?

Это не первый случай, когда человек выжил после экстремального холода. Такое случалось в истории медицины и со взрослыми, и с детьми.

Пострадавших, как правило, "оттаивают" в больнице с использованием специального оборудования - медленно и постепенно повышают температуру тела.

Но при этом велик риск повреждения мозговой ткани.

Нормальная температура человеческого тела - примерно 36,6 градусов Цельсия. Если она падает ниже 35 градусов, у человека может появиться дрожь, дезориентация и усталость.

При температуре ниже 32 градусов человек теряет сознание, а его сердце останавливается.

В случае с Шуман холод был одновременно и опасностью, и спасением.

Из-за экстремальной температуры сердечный ритм и дыхание замедлились до предела, кровяное давление упало до очень низких показателей, при этом защищая ее мозг от повреждений.

Точно неизвестно, сколько времени ее сердце не билось. Возможно, кровообращение в ее организме все еще продолжалось.

В любом случае случай Шуман оказался уникальным: как правило, необратимые изменения в мозге происходят уже через час после остановки сердца, даже если человек находится на холоде.

"Мы беспокоились, что возникнут неврологические повреждения. Особенно, с учетом того, что никого еще не реанимировали после столь долгой остановки сердца", - говорит доктор Аргудо.

Шуман говорит, что ничего не помнит о тех шести часах.

"В первые два дня после того, как я очнулась в отделении реанимации, я не вполне понимала, что происходит. После этого я попыталась больше разузнать о гипотермии. Просто поразительно, что мне удалось выжить", - сказала она.

Британка отметила, что ей очень повезло остаться в живых, и поблагодарила персонал больницы. "Это можно было бы назвать чудом. Но это чудо произошло благодаря врачам", - сказала она.