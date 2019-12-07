Аптеки бьют тревогу: в Эстонии новый серьезный кризис

«Сложности с поставками лекарств сегодня мешают лечению уже десятков тысяч пациентов», - сказала главный провизор Эстонского союза аптекарей Кайди Сарв.

Всего в Лекарственном департаменте зарегистрировано более 3000 лекарств, из которых по состоянию на 6 декабря трудности с поставками затронули 331 лекарство.

"Из аптек, принадлежащих провизорам, поступает очень много сигналов о том, что оптовые торговцы оказываются неспособны поставлять многие необходимые лекарства. У нас нет информации о том, сталкиваются ли с такими же проблемами аптеки, принадлежащие самим оптовым продавцам", - сказала Сарв.

В связи с кризисом доступности лекарств Эстонский союз аптек требует составить с участием оптовиков, производителей лекарств и представительских организаций медицинского сектора кризисный план и заняться поиском решений. "Десятки тысяч пациентов пострадали от кризиса, здоровье детей находится под угрозой", - добавила Сарв.

В Эстонии право импортировать лекарства имеют только оптовые продавцы лекарств, крупнейшими из которых являются Magnum Medical OÜ (также владеет сетью аптек TPA), Tamro Eesti OÜ (также владеет сетью аптек BENU) и Apteekide Koostöö Hulgimüügi OÜ.

«Фармацевтические оптовики сосредоточены на реформировании аптек; потребности пациентов игнорируются», - сказала Кайди Сарв.