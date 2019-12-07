Аптеки бьют тревогу: в Эстонии новый серьезный кризис

По оценке Эстонского союза аптекарей, в Эстонии возник серьезный кризис доступности лекарств, поскольку оптовые продавцы не в состоянии снабдить аптеки необходимыми лекарствами. Чтобы найти быстрое решение для возникшей ситуации, союз обратился к крупнейшим оптовым торговцам лекарствами, их представительским организациям и госучреждениям, пишет Postimees.
«Сложности с поставками лекарств сегодня мешают лечению уже десятков тысяч пациентов», - сказала главный провизор Эстонского союза аптекарей Кайди Сарв.
Всего в Лекарственном департаменте зарегистрировано более 3000 лекарств, из которых по состоянию на 6 декабря трудности с поставками затронули 331 лекарство.
"Из аптек, принадлежащих провизорам, поступает очень много сигналов о том, что оптовые торговцы оказываются неспособны поставлять многие необходимые лекарства. У нас нет информации о том, сталкиваются ли с такими же проблемами аптеки, принадлежащие самим оптовым продавцам", - сказала Сарв.
В связи с кризисом доступности лекарств Эстонский союз аптек требует составить с участием оптовиков, производителей лекарств и представительских организаций медицинского сектора кризисный план и заняться поиском решений. "Десятки тысяч пациентов пострадали от кризиса, здоровье детей находится под угрозой", - добавила Сарв.
В Эстонии право импортировать лекарства имеют только оптовые продавцы лекарств, крупнейшими из которых являются Magnum Medical OÜ (также владеет сетью аптек TPA), Tamro Eesti OÜ (также владеет сетью аптек BENU) и Apteekide Koostöö Hulgimüügi OÜ.
«Фармацевтические оптовики сосредоточены на реформировании аптек; потребности пациентов игнорируются», - сказала Кайди Сарв.
Аптекам нужна четкая информация от оптовиков о том, какие лекарства недоступны или доступны в значительно меньших количествах. "Оперативная передача информации от оптовика аптекам поможет предотвратить проблемы с лечением пациентов и уменьшит потребность ищущих лекарства пациенов бегать от аптеки к аптеке».