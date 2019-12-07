Сб, 7.12.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Вот это удача! Счастливчик выиграл в Eurojackpot 23 миллиона евро

Вот это удача! Счастливчик выиграл в Eurojackpot 23 миллиона евро

Eurojackpot.

ФОТО: Marko Saarm

Вчера, 6 декабря, в День независимости Финляндии был разыгран очередной Eurojackpot: главный приз в 23 515 000 евро получил кто-то из наших северных соседей, пишет Postimees.

Победитель угадал все основные номера призовой группы 5+2 - 8, 14, 23, 30 и 45, а также дополнительные номера 1 и 9, передает издание Iltalehti.

За последние два года это уже четвертый главный приз Eurojackpot, который достается уроженцам Финляндии.

В Эстонии один игрок в лотерею благодаря призовой группе 4+2 выиграл 3941 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ