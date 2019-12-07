Вот это удача! Счастливчик выиграл в Eurojackpot 23 миллиона евро

Победитель угадал все основные номера призовой группы 5+2 - 8, 14, 23, 30 и 45, а также дополнительные номера 1 и 9, передает издание Iltalehti.

За последние два года это уже четвертый главный приз Eurojackpot, который достается уроженцам Финляндии.