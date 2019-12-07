Старейшина: увольнение директора школы - единственно правильный шаг

Пришедшая в четверг утром новость об освобождении от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу вызвала большую волну недовольства. Кроме демонстрации в ее поддержку перед волостным управлением, которую как волостной старейшина Виктор Рауам, так и председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев назвали низменным вовлечением детей в политику, свою поддержку школьному руководителю выразили родители учеников, собравшиеся тем же вечером в кивиылиской школе, а также учителя, по меньшей мере десять из которых подтвердили свой уход вместе с директором, и более 1000 человек, подписавшие петицию с требованием отменить решение об увольнении директора.

Надо было снять с должности раньше

Если встречавшийся в четверг вечером с людьми член волостного управления Инно Наур признался перед собравшимися, что, может, решение было поспешным, и выразил готовность уйти с должности, если канцлер права скажет в своей оценке, что школьный руководитель не допустил ошибки, разрешив молодежи воспользоваться помещениями школы, то волостной старейшина Виктор Рауам уверен, что волостное управление не должно отступать от своего решения. Напротив: рассматривая нынешнюю ситуацию, он убедился, что это решение следовало принять уже давно.

"Данная ситуация подает сигнал, что это надо было сделать давно. Владычество одного человека привело к тому, что происходит. Если у нее есть право и свобода поворачивать дело так, как ей хочется, если у нее есть возможность вовлекать детей и родителей, а также пугать учителей, то я совершенно уверен, что наше решение было единственно верным", - сказал Виктор Рауам "Северному побережью".

По словам Рауама, они получают угрозы убийством и взрывом бомбы, с которыми обратятся в полицию. "Больше всего меня тревожит то, что школа и Партия реформ вовлекли в процесс детей; да и попечительский совет, который должен помогать обеспечивать школьный мир, сегодня занял такую позицию, когда вместе с политиками Партии реформ заседают в школе и подстрекают совершать какие-то шаги или чего-то бояться".

То, что учителя готовы уйти из школы, Рауам назвал оказанием давления.

О собранных в интернет-среде petitsioon.com более 1000 подписей волостной старейшина сказал, что не знает, где они есть и в каком количестве. "Если бы я их увидел, то сумел бы ответить. А где они есть?" - спросил он.

По словам Рауама, нельзя говорить о том, что община против. "О какой общине мы говорим в данном случае? Перед волостным домом мы увидели согнанных сюда детей и политиков Партии реформ. Мне звонили и те, кто был доволен. Но из-за этого они не приходят сюда аплодировать", - сказал он.

Ошибку следовало бы признать

По словам председателя Люганузеского волостного собрания центриста Дмитрия Дмитриева, двое однопартийцев которого тоже входят в волостное управление, очень некрасиво, что в процесс вовлечены дети. "Это для меня самое противное. Мне звонили родители, поддерживающие Хейди, а также те, кто поддерживает волостное управление, но их главным посылом было: не втягивайте детей в эти игры", - сказал он.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ: Сейчас точки зрения кажутся, конечно, резолютивными.

Дмитриев уверен, что и в случае связанных со школой процессов можно вести дела так, чтобы не воздействовать на детей.

Комментируя происходящее, он сказал, что решение на уровне волостного старейшины принято, но он видит, что процесс не закончился и, очевидно, перерастет в трудовой спор и судебное дело. Ясность могло бы внести мнение канцлера права.

Что будет, если канцлер права скажет, что директор ошибки не совершала, председатель волостного собрания сказать не смог. "Тогда волостное управление должно будет рассмотреть вопрос и снова поставить на повестку дня", - он отметил также, что не знает, много ли волостное управление и школьный руководитель общались между собой после того инцидента 13 ноября.