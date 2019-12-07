Эйки Нестор: надменность и глупость правительства уничтожает веру людей в свое государство

По словам Нестора, у него все чаще спрашивают, сколько еще в Эстонии будет продолжаться этот цирк?

«Я нахожусь в глубокой оппозиции по отношению к нынешней коалиции и меня крайне огорчает всё происходящее – правительство своими глупыми и надменными решениями убивает доверие людей к своему государству», – отметил он.

«Успех Эстонии стал возможен благодаря доверию людей к Эстонскому государству. Но последние полгода это доверие каждый день уничтожается все сильнее. Самое постыдное, что доверие к стране подрывает сама правящая коалиция во главе с министрами. Дорогие жители Эстонии, давайте не допустим уничтожения доверия к независимому Эстонскому государству!» – подчеркнул Эйки Нестор.