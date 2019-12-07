Изменение графика и цен на билеты: airBaltic озвучил свои планы в Эстонии

Глава airBaltic также рассказал, что подорожания билетов, несмотря на рост цен на топливо, не предвидится, ведь цены на билеты устанавливает конкуренция: «Сегодня продавец не может из-за цен на топливо сделать билеты на пять евро дороже, если этого не сделает конкурент. Средняя цена на билеты снижается с 1992 года и это снижение продолжится. Цены начнут расти только тогда, когда в Европе закончится консолидация, но этого еще не произошло».