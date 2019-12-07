Картина дня: Голливуд в Таллинне, необычный эксперимент полиции и нападение в Rimi

Девушку, сломавшую в Риге позвоночник, заставляли молчать

Упавшая на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге 30-летняя Евгения Асонова уже находится в Москве. Учиться заново ходить она начнет не раньше, чем через год. Тем временем, по словам представителей девушки, предполагаемые виновники трагедии запутывают ход следствия в Латвии и давят на пострадавшую. Читать далее...

"Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi

По данным Postimees, устройство для подслушивания, которое уволенный недавно министр сельской жизни Март Ярвик якобы нашел у себя в кабинете, оказалось прибором для усиления сигнала wi-fi. Читать далее...

Пьяный мужчина попал под машину

За прошедшие сутки в Тарту произошла одна авария, в ходе которой пострадал человек. Читать далее...

Скандал с убийством в Берлине: как теперь Меркель вести себя с Путиным

Убийство бывшего чеченского полевого командира в берлинском парке от рук человека, которого считают связанным с Россией наемным убийцей, потрясло и возмутило многих жителей Германии. Читать далее...

Индекс недвижимости опять побил новый рекорд

В Эстонии вновь установились исторически самые высокие цены на недвижимость – средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в семнадцати крупнейших городах в ноябре выросла на 4% и остановилась на рекордно высоком уровне – 1 607 евро/м². Читать далее...

Буянивший в здании суда мужчина отправлен на три года в тюрьму

Молодой мужчина, нарушавший порядок в здании суда и ударивший судебного охранника, отправлен на три с лишним года в тюрьму. Читать далее...

Рождественская галерея: почему на паромах Viking Line стало меньше мяса и больше овощей и рыбы

Нам удалось побеседовать «вне дома» с шеф-поваром паромов Viking Line Фредриком Андерссоном, который считает, что мясо в нашем рационе все больше заменяется овощами. Читать далее...

Старейшина: увольнение директора школы - единственно правильный шаг

Несмотря на то, что недовольство увольнением директора выразили как учащиеся, так и учителя и в поддержку Хейди Уусталу собрали более 1000 подписей, волостной старейшина Виктор Рауам убежден, что со стороны волости было принято единственно правильное решение, и он сожалеет только о том, что этого не сделали раньше. Читать далее...

Обзор рынков недвижимости: в каких городах Эстонии цены выросли больше всего

Конец года – подходящее время для того, чтобы вновь окинуть взглядом цены на недвижимость в крупнейших городах страны. В каком городе в этом году наблюдалось самое значительное повышение? В каких городах стоимость квартир выросла больше всего за период после экономического кризиса? Читать далее...

Изменение графика и цен на билеты: airBaltic озвучил свои планы в Эстонии