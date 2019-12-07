Картина дня: возможность новых ограничений на продажу алкоголя, необычный эксперимент полиции и нападение в Rimi

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В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя
Согласно предложениям, которые обсуждает сейчас комиссия Рийгикогу, 18-летние больше не смогут покупать алкоголь. Читать далее...
"Мы вам доверяем": полиция провела необычный эксперимент на водителях
Взывающие к совести призывы, размещенные на обочинах дорог в Виймси, заставили водителей более внимательно соблюдать скоростной режим. Читать далее...
Нападение с ножом на кассира в Rimi: бывший военнослужащий обезвредил злоумышленника на глазах у толпы
Поход за покупками в ТЦ Mustamäe принял неожиданный оборот для бывшего военнослужащего. В пятницу, 6 декабря, некий мужчина начал угрожать ножом кассиру в магазине Rimi. А герой нашей сегодняшней статьи повел себя как настоящий мужчина — не испугался и обезвредил преступника. Читать далее...
Чрезвычайные погодные условия: смотрите, как жители Эстонии должны вести себя во время шторма
Служба погоды Эстонии объявила на выходные штормовое предупреждение по всей стране. Поэтому стоит вспомнить некоторые правила, как надо вести себя во время шторма. Читать далее...
Самая богатая волость Эстонии хочет избавиться от всех своих портов
Яхтенные порты в Виймси становятся все более тесными для постоянно растущей сферы любительского судоходства и нуждаются в расширении. Входящая в число самых богатых муниципалитетов Эстонии волость Виймси хочет отказаться от всех своих портов и передать управление ими в руки государственного акционерного общества Saarte Liinid. Читать далее...
Аптеки бьют тревогу: в Эстонии новый серьезный кризис
По оценке Эстонского союза аптекарей, в Эстонии возник серьезный кризис доступности лекарств, поскольку оптовые продавцы не в состоянии снабдить аптеки необходимыми лекарствами. Чтобы найти быстрое решение для возникшей ситуации, союз обратился к крупнейшим оптовым торговцам лекарствами, их представительским организациям и госучреждениям. Читать далее...
Феминистка, которая сама себя высекла
Кинокомедию «Давай разведемся!» обласкали по самое не могу как взыскательные (?) фестивальные жюри, так и простодушная публика. На последнем «Кинотавре» ее режиссер (она же автор сценария) Анна Пармас получила призы за лучший дебют, лучший сценарий и приз зрительских симпатий; аналогичные симпатии картина стяжала и в Нарве на фестивале KinoFF. Теперь и таллиннская широкая публика может решать, как распорядиться своими симпатиями. Читать далее...
Девушку, сломавшую в Риге позвоночник, заставляли молчать
Упавшая на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге 30-летняя Евгения Асонова уже находится в Москве. Учиться заново ходить она начнет не раньше, чем через год. Тем временем, по словам представителей девушки, предполагаемые виновники трагедии запутывают ход следствия в Латвии и давят на пострадавшую. Читать далее...
"Жучок" в кабинете Ярвика оказался прибором для усиления сигнала wi-fi
По данным Postimees, устройство для подслушивания, которое уволенный недавно министр сельской жизни Март Ярвик якобы нашел у себя в кабинете, оказалось прибором для усиления сигнала wi-fi. Читать далее...
Пьяный мужчина попал под машину
За прошедшие сутки в Тарту произошла одна авария, в ходе которой пострадал человек. Читать далее...
Скандал с убийством в Берлине: как теперь Меркель вести себя с Путиным
Убийство бывшего чеченского полевого командира в берлинском парке от рук человека, которого считают связанным с Россией наемным убийцей, потрясло и возмутило многих жителей Германии. Читать далее...
Индекс недвижимости опять побил новый рекорд
В Эстонии вновь установились исторически самые высокие цены на недвижимость – средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в семнадцати крупнейших городах в ноябре выросла на 4% и остановилась на рекордно высоком уровне – 1 607 евро/м². Читать далее...
Буянивший в здании суда мужчина отправлен на три года в тюрьму
Молодой мужчина, нарушавший порядок в здании суда и ударивший судебного охранника, отправлен на три с лишним года в тюрьму. Читать далее...
Рождественская галерея: почему на паромах Viking Line стало меньше мяса и больше овощей и рыбы
Нам удалось побеседовать «вне дома» с шеф-поваром паромов Viking Line Фредриком Андерссоном, который считает, что мясо в нашем рационе все больше заменяется овощами. Читать далее...
Старейшина: увольнение директора школы - единственно правильный шаг
Несмотря на то, что недовольство увольнением директора выразили как учащиеся, так и учителя и в поддержку Хейди Уусталу собрали более 1000 подписей, волостной старейшина Виктор Рауам убежден, что со стороны волости было принято единственно правильное решение, и он сожалеет только о том, что этого не сделали раньше. Читать далее...
Обзор рынков недвижимости: в каких городах Эстонии цены выросли больше всего
Конец года – подходящее время для того, чтобы вновь окинуть взглядом цены на недвижимость в крупнейших городах страны. В каком городе в этом году наблюдалось самое значительное повышение? В каких городах стоимость квартир выросла больше всего за период после экономического кризиса? Читать далее...
Изменение графика и цен на билеты: airBaltic озвучил свои планы в Эстонии
Глава латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс сказал в интервью порталу Geenius, что фирма планирует расширить свой парк за счет минимум десятка новых самолетов (часть из них разместится в Таллиннском аэропорту), а также добавить новых прямых отправлений из столицы Эстонии. Читать далее...