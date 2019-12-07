Убытки проекта Rail Baltica оценены в 4 млрд евро

Отрицательная доходность дороги уже прогнозируется даже в случае, если показатели грузо- и пассажиропотока будут такими, как считалось, утверждает Ольга Питерина.

Она указала, что по уточненным данным, общий результат коммерческой деятельности Rail Baltica оценивается в минус четыре миллиарда,тогда как 16 миллиардов дохода, обещанных на презентации проекта в 2017 году аудиторской компанией Ernst&Young, нарисовались за счет некоторого лукавства: аудиторы посчитали якобы получаемый экологический эффект, стоимость «400 сохраненных жизней» (?), сбереженного времени в пути.

"В реальности ситуация еще хуже: поскольку Счетная палата ЕС недавно подсчитала, что по всем инфраструктурным проектам Евросоюза удорожание за время реализации составляет 44-78%, затраты на Rail Baltica в размере 5,8 млрд необратимо возрастут примерно в таком размере, и их придется покрывать странам–участницам", - сказала Питерина.

Кроме того, добавила она, в 5,8 млрд не включены стоимость покупки и эксплуатации подвижного состава, выкуп земли под прокладку трассы. Обслуживание каждого состава будет стоить полтора миллиона в год, а составов понадобится 36.

"Говорится, что покупать подвижной состав якобы будут операторы линии, но мы прекрасно понимаем, что никакой оператор не будет заходить в убыточный проект. Так что министерствам транспорта всех трех стран придется хотя бы на начальном этапе обеспечивать его функционирование".