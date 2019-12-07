Сб, 7.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: полицейские, спасатели и медики записали для жителей Эстонии необычное послание

Видео: полицейские, спасатели и медики записали для жителей Эстонии необычное послание

Танец вильяндиских экстренных служб.

ФОТО: Kaader videost

В Вильянди полицейские, спасатели, члены организации Naiskodukaitse и медики поделились в субботу своим видео, которое было снято в рамках флешмоба «Кампания дружбы», передает Sakala.

Флешмоб зародился в Норвегии. Основной посыл кампании напоминает о таких важных понятиях, как дружба, взаимное уважение, помощь окружающим и право на многогранность - все равно, кто ты или где ты сейчас находишься.

Кампания, посвященная дружбе, началась с танца военнослужащих норвежской армии.

Не остались в стороне и представители эстонских служб экстренной помощи, которые приходят на помощь людям 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 

С помощью видео людей призывают смело принимать решения, при этом быть верными себе и замечать нуждающихся в помощи, быть готовыми протянуть руку помощи.

Оперативный дежурный Вильяндиского спасательного центра Райнис Лийр сказал передаче Reporter, что идея пришла с телеэкрана и он решил поставить танец и в Вильянди. В видео приняли участие почти полсотни человек. Танец выучили за четыре дня. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ