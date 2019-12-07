Видео: полицейские, спасатели и медики записали для жителей Эстонии необычное послание

В Вильянди полицейские, спасатели, члены организации Naiskodukaitse и медики поделились в субботу своим видео, которое было снято в рамках флешмоба «Кампания дружбы», передает Sakala.
Флешмоб зародился в Норвегии. Основной посыл кампании напоминает о таких важных понятиях, как дружба, взаимное уважение, помощь окружающим и право на многогранность - все равно, кто ты или где ты сейчас находишься.
Кампания, посвященная дружбе, началась с танца военнослужащих норвежской армии.
Не остались в стороне и представители эстонских служб экстренной помощи, которые приходят на помощь людям 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
С помощью видео людей призывают смело принимать решения, при этом быть верными себе и замечать нуждающихся в помощи, быть готовыми протянуть руку помощи.
Оперативный дежурный Вильяндиского спасательного центра Райнис Лийр сказал передаче Reporter, что идея пришла с телеэкрана и он решил поставить танец и в Вильянди. В видео приняли участие почти полсотни человек. Танец выучили за четыре дня.
Смотрите видео!