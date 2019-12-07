Ушел из жизни бывший министр Энн Сарап

После длительной тяжелой болезни скончался бывший министр транспорта и коммуникаций и бывший председатель правления AS Tallinna Sadam Энн Сарап, передает rus.err.ee.
Энн Сарап родился (1.09.1945 - 6.12.2019) в Валга. С 1989 по 1992 год он был первым заместителем министра транспорта. В 1992 году Энн Сарап был министром транспорта и коммуникаций в первом правительстве Тийта Вяхи.
С 1993 по 1994 год он был заместителем генерального директора госпредприятия Tallinna Sadam, а с 1994 по 1999 год - председателем его правления.