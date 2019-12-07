Ушел из жизни бывший министр Энн Сарап

Энн Сарап родился (1.09.1945 - 6.12.2019) в Валга. С 1989 по 1992 год он был первым заместителем министра транспорта. В 1992 году Энн Сарап был министром транспорта и коммуникаций в первом правительстве Тийта Вяхи.